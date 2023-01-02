محمد عبد الباسط:قلة الخبرة ليست نقطة سلبية

المصدر: دبي - البيان

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أكد محمد عبد الباسط لاعب منتخبنا الوطني، أن هدف لاعبي الأبيض هو تشريف الوطن خلال منافسات «خليجي 25»، وتقديم أقصى جهد من أجل تعزيز أداء الفريق والسعي لتحقيق الفوز لنيل شرف المنافسة على لقب البطولة التي سبق للأبيض الفوز بها مرتين في خليجي 18 و21، خاصة وأن جميع اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى جهد خلال البطولة لتحقيق طموحات جماهيرنا التي تدعم وتساند المنتخب بكل قوة.

وعن قلة خبرة عدد كبير من اللاعبين الشباب بالفريق، قال عبد الباسط: قلة خبرة عدد من اللاعبين، لا تعتبر نقطة سلبية، أو مؤثرة في الأداء المتوقع للفريق خلال منافسات البطولة. وأضاف أن الجميع تابعوا المونديال أخيراً، وتعلموا درساً مهماً للغاية يجب الاستفادة منه، وهو ضرورة القتال في الملعب وعدم الاستسلام أمام أي منافس، حيث لا مستحيل في كرة القدم، ولعل نتائج السعودية أمام الأرجنتين، وتونس أمام فرنسا، والمغرب في كل أدوار البطولة خير مثال.

نتائج

وأضاف: هناك فرق شاركت في «مونديال 2022»، لم يكن أحد يتوقع أن تقدم ما قدمته من نتائج باهرة، ولعل السبب هو حالة الثقة في النفس والتمسك بالحلم، والقتال في الملعب طوال الـ 90 دقيقة، وهو ما سوف نتبعه خلال بطولة كاس الخليج.

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