مشاركات آسيوية وخليجية وإقليمية لقضاة الملاعب الإماراتية

المصدر: البيان

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تُشارك مجموعة من قضاة الملاعب الإماراتية في إدارة عدد من بطولات كرة القدم الآسيوية والخليجية والإقليمية خلال شهر يناير المقبل.

حيثُ يُشارك حكم الساحة الدولي عمر آل علي والحكم المساعد الدولي جاسم آل علي ضمن طاقم تحكيم المباراة التي ستجمع منتخبي تايلاند وكمبوديا المقرر لها يوم 2 يناير في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة اتحاد منطقة آسيان 2022.

ورشحت إدارة الحكام في اتحاد الكرة كل من، حكم الساحة الدولي خلود الزعابي والحكم المساعد الدولي أمل جمال، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثالثة للناشئات التي تستضيفها الأردن في الفترة من 4 إلى 10 يناير.

ويظهر طاقمنا الوطني الدولي المكون من عادل النقبي "حكم ساحة"، أحمد عيسى درويش "حكم فيديو" والحكمان المساعدان علي راشد النعيمي وسبت عبيد ضمن أطقم التحكيم التي ستدير مباريات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" في مدينة البصرة بجمهورية العراق، والمقرر اقامتها في الفترة من 6 إلى 19 من الشهر ذاته.

من جهة أخرى، يُشارك الحكمان الدوليان أحمد الغيص، وياسر الزعابي في دورة الاتحاد الآسيوي لحكام كرة قدم الصالات خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وفي حال اجتيازهما لهذة الدورة سيتم اعتمادهما ضمن حكام النخبة الآسيوية

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