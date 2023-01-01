للمشاركة في خليجي 25..بعثة منتخب الإمارات تغادر إلى البصرة غداً

المصدر: البيان

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أكمل اتحاد الإمارات لكرة القدم تحضيراته لمشاركة المنتخب الوطني الأول في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي تستضيفها مدينة البصرة للفترة من 6 إلى 19 يناير 2023 بمشاركة منتخبات الإمارات ، العراق ( البلد المستضيف ) السعودية ، الكويت ، البحرين ، قطر ، عُمان واليمن .

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم أن كافة التحضيرات الخاصة بمشاركة الأبيض في البطولة تم إنجازها على كافة الأصعدة سواء الأمور المتعلقة ببعثة المنتخب التي تشمل الجهاز الإداري والفني واللاعبين من مقر الإقامة وملاعب التدريب والمواصلات وغيرها ، حيث قام وفد من اتحاد الكرة قبل فترة بزيارة إلى مدينة البصرة والقيام بزيارات ميدانية هناك لكافة المرافق وعقد اجتماعات تنسيقية مع مسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة .

وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد العراقي لكرة القدم واتحاد كأس الخليج العربي في تنظيم هذه البطولة المحببة لأبناء الخليج والتي من المنتظر أن تشهد زخماً إعلامياً وحضور جماهيري لافت ، متمنياً التوفيق للجميع في هذه البطولة ولمنتخبنا الوطني في تحقيق هدفه بالمنافسة على اللقب .

الجدير بالذكر أن بعثة منتخبنا الوطني ستغادر إلى مدينة البصرة صباح يوم غد الإثنين عبر مطار دبي الدولي ، وسيجري أولى حصصه التدريبية مساء نفس اليوم .

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