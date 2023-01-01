17 هدفاً بختام مباريات «الأولى» في 2022

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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سجل لاعبو الدرجة الأولى لكرة القدم 17 هدفاً في ختام مباريات «الهواة» في 2022، وفاز حتا على الرمس بثنائية في الجولة 15، سجل الهدفين أيمن رشوق وكونتينهو، ووصل إلى النقطة 30 في الصدارة، وحافظ الجزيرة الحمراء على المركز الثالث بالفوز على التعاون 2 - 1 أحرز للفائز ايغور نفيس.

وللخاسر كارلوس البرتو ورفع الجزيرة رصيده إلى 27 نقطة، وتغلب الإمارات على العربي 3 - 1، ووصل إلى النقطة 26، سجل الثلاثية ديغو «هدفين» وكوستا وللعربي محمد المطروشي.

وفاز الحمرية على بينونة 3 - 0، محققاً 21 نقطة، سجل الأهداف فيرناندو غبراييل ومحمد عيد ونوانيري، وتغلب العروبة على فرسان هيسبانيا 5 - 0، سجل الأهداف سعيد عبيد «هدفين»، وفيليب ويعقوب يوسف وعزان محمود. ويلتقي اليوم مسافي مع دبا الحصن، والذيد مع «غلف اف سي» ومصفوت مع الفجيرة.

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