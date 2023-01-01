الشارقة والنصر أقوى مباريات دور الـ16 للكأس الغالية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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اعتمدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة جدول مباريات دور الـ16 لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

حيث تنطلق المباريات يوم 31 يناير الجاري بلقاء الإمارات مع شباب الأهلي على ملعب نادي الإمارات في الخامسة و10 دقائق مساء والظفرة مع بني ياس باستاد حمدان بن زايد عند الساعة 5.25، وفي اليوم ذاته يلتقي عند الساعة 8.30 مساء اليوم ذاته، الشارقة «حامل اللقب» مع النصر بملعب الشارقة في أقوى مباريات هذه المرحلة من البطولة فيما يستضيف الحمرية فريق عجمان.

وتستأنف المباريات في الأول من فبراير المقبل بلقاء خورفكان مع العين باستاد صقر بن محمد القاسمي عند الساعة 5.10، و«غلف اف سي» مع الجزيرة باستاد محمد بن زايد عند الساعة 5.20.

فيما يلتقي عند الساعة 8.30 مساءً، الفجيرة مع الوصل وكلباء مع البطائح. وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب ، ويتم احتساب وقت إضافي من شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة، عند التعادل في الوقت الأصلي وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفريق المتأهل لدور الثمانية.

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