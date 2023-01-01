تدريب أخير لـ«الأبيض» في «النصر» قبــل السفر إلى البصرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستأنف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم في نادي النصر، بعد أن خضع اللاعبون لراحة لمدة 24 ساعة، عقب الجهد الكبير الذي بذلوه خلال معسكر الفريق المحلي الأيام الأخيرة، وأداء مباراة ودية أمام منتخب لبنان أول من أمس، انتهت بفوز الأبيض بهدف للاعب تيغالي.

وتغادر بعثة الأبيض دبي صباح الغد عن طريق مطار دبي الدولي، متوجهة إلى البصرة العراقية، للمشاركة في منافسات «خليجي 25» التي تنطلق الجمعة المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلاً من: البحرين والكويت وقطر، وستكون أولى مبارياته مع البحرين حاملة اللقب السبت المقبل.

وتعرض خليفة الحمادي لكدمة بسيطة في صدره خلال مباراة المنتخب مع لبنان، وخضع للعلاج من قبل الجهاز الطبي، وسيشارك مع الفريق خلال مران الليلة.

فوز معنوي

وتعد مباراة لبنان الودية التي خاضها الأبيض مساء أول من أمس وانتهت بفوز معنوي للأبيض بهدف سجله تيغالي بعد 78 دقيقة، جرس إنذار للأبيض قبل المشاركة في منافسات «خليجي 25» وملاقاة نظيره البحريني السبت المقبل، بعد أن ظهر الأبيض دون المستوى والطموحات المرجوة منه، خصوصاً في الشوط الأول الذي أظهر العديد من السلبيات، منها بطء الأداء والتحضير.

وعدم إيجاد حلول هجومية وسط التكتل الدفاعي اللبناني، حيث افتقد الفريق حيوية خط الوسط وفاعلية الهجوم، فكان عبدالله رمضان دون مستواه، والهجوم بلا أنياب، وكانت الهجمة الوحيدة للفريق من صنع الدفاع، والتي قادها المدافع خليفة الحمادي وأهداها للظهير أحمد جميل والذي سددها ولكن الدفاع اللبناني أنقذها من على خط المرمى.

تنظيم دفاعي

فيما تميز الأبيض بالتنظيم الدفاعي على مدى شوطي المباراة ساعده في ذلك الأداء اللبناني الحذر هجومياً، وبرز خلال التجربة الظهيران أحمد جميل وخالد الظنحاني اللذين يعتبران مكسباً للفريق، وخلال الشوط الثاني دفع المدرب أروابارينا بعدد من اللاعبين مثل علي صالح وتيغالي لتعزيز القوة الهجومية.

ومحمد عبد الباسط وخالد الهاشمي وبدر ناصر وعبد العزيز هيكل مع إجراء تعديلات تكتيكية لتعزيز الأداء، مما دعم أداء الفريق وتحرك عبدالله سهيل وبرزت خطورته الهجومية.

حيث يعتبر أنشط اللاعبين في الشوط الثاني، ومرر كرة عرضية سجل منها تيغالي هدف المباراة الوحيد، وتعتبر الوجوه الشابة مكسباً للفريق سواء من لعب بشكل أساسي أم شارك بالشوط الثاني، وسيكون لهم مستقبل طيب، ولكنهم بحاجة لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك القوي.

منح فرصة

وقال ياسر سالم مدير المنتخب إن الفوز على لبنان يعتبر فوزاً معنوياً في المقام الأول، يمنح الثقة للاعبين قبل التوجه إلى البصرة والمشاركة في بطولة كأس الخليج.

ولا ننسى أن الجهاز الفني منح الفرصة لعدد 17 لاعباً من أجل الاطمئنان على جاهزيتهم، والاستقرار على التشكيلة المثالية للفريق، وقد أفرزت المباراة العديد من الإيجابيات منها مشاركة عدد من اللاعبين الشباب وحسن التنظيم الدفاعي، وأيضاً أفرزت بعض السلبيات سيعمل الجهاز الفني على تداركها قبل انطلاقة منافسات البطولة.

ووجه ياسر سالم الشكر للجماهير التي حضرت المباراة من أجل دعم الفريق ولاعبيه، وقال: «كلي ثقة أن جمهورنا سيكون الداعم القوي لنا خلال منافسات البطولة، وإن شاء الله سنقدم المستوى الذي يرضي طموحهم، بداية من لقاء البحرين في انطلاقة البطولة، للمنافسة على اللقب الغالي».

اعتماد القائمة النهائية

إلى ذلك، اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية مقترح المدرب رودولفو أروابارينا بالقائمة النهائية التي ستغادر إلى البصرة وتتكون من 23 لاعباً هم: علي خصيف، خالد عيسى، خالد السناني، خيفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبد السلام محمد، خالد الظنحاني، عبد العزيز هيكل، بدر ناصر، أحمد جميل، فلاح وليد، ماجد راشد، عبد الله رمضان.

ماجد حسن، خالد البلوشي، محمد عبد الباسط، علي صالح، حارب عبد الله، يحيي الغساني، كايو كانيدو، سبستيان تيجالي، فابيو ليما. وخلت القائمة النهائية من أسماء اللاعبين، شاهين عبد الرحمن وطحنون الزعابي بسبب تعرضهما للإصابة وحاجتهما للعلاج أكثر من أسبوعين، والثنائي حسن المحرمي وحسين مهدي.

بدر ناصر: جاهزون للبطولة

عبّر بدر ناصر ظهير منتخبنا الوطني عن سعادته بالمشاركة في صفوف المنتخب للمرة الأولى خلال ودية المنتخب أمام لبنان، وقال: شرف لي أن أمثل منتخب بلدي في هذا اللقاء وخلال منافسات بطولة «خليجي 25»، ونطمئن جمهورنا الغالي أننا جاهزون للبطولة الخليجية، ومستعدون لتقديم أقصى جهد لنا من أجل تحقيق الفوز وإرضاء الجمهور الغالي الذي يدعم الفريق ويقف إلى جانب لاعبيه.

وعن تواضع الأداء خلال ودية لبنان يقول بدر ناصر: أدى اللاعبون، وتحقق الفوز المعنوي الذي يحفزهم لمزيد من العطاء خلال البطولة التي تختلف أجواءها عن المباريات الودية، وعادة المباريات الودية تكون بهدف الاطمئنان على جاهزية اللاعبين وإجادة تطبيق خطط اللعب.

وخلال المباراة جرب الجهاز الفني العديد من اللاعبين على مدى شوطي المباراة، ولكن خلال البطولة سيكون الوضع مختلفاً تماماً، ونحن ندرك أهمية وقوة البطولة ومنافساتها الساخنة، وإن شاء الله، سيكون مردودنا مضاعفاً، ولدينا ثقة في قدراتنا وإمكاناتنا الفنية، وسيرى الجمهور مستوى طيباً من اللاعبين خلال المباراة الأولى أمام البحرين حامل اللقب، حيث سيكون تركيزنا عالياً ورغبة تحقيق الفوز قوية، لأننا نعتبر المباراة مفتاح الانطلاقة القوية في منافسات البطولة والطريق نحو الوصول للمباراة النهائية.

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