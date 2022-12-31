جراحة ناجحة لـ«سالمين الوصل»

المصدر: (دبي - البيان)

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طمأن علي سالمين لاعب الوصل، جماهير فريقه من خلال فيديو قصير نشره نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

وذلك بعد خضوع اللاعب لعملية جراحية ناجحة، وطالب سالمين، جماهير ناديه الوصل بضرورة الاستمرار في مساندة الفريق خلال الموسم الجاري، بقوله: «أجريت جراحة ناجحة، وأنا الآن في فترة التأهيل، وأتمنى العودة سريعاً إلى الملاعب».

وأضاف: أبعث رسالة لجماهير الوصل، وأدعوها للاستمرار ودعم الفريق كما عودتنا دائماً، لنواصل تقديم العروض القوية والنتائج الإيجابية التي تسعدهم.

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