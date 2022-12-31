عُمان تكسب سوريا مرتين في دبي

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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فاز منتخب عُمان على نظيره السوري،أمس، بهدف مقابل لا شيء في التجربة الثانية لـ«الأحمر» في معسكره الإعدادي في دبي ضمن تحضيراته لمنافسات «خليجي 25»، وسجل خالد البريكي، هدف المباراة.

وهي المباراة الودية الثانية التي تجمع المنتخبين في أثناء أسبوع، وكان منتخب عُمان بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش تفوق في التجربة الأولى أمام سوريا بهدفين مقابل هدف ليكرر فوزه في المباراة الثانية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة منتخب عُمان إلى البصرة في الأيام المقبلة بعد ختام تحضيراته في دبي، ويسعى «الأحمر» إلى تحقيق اللقب المرة الثالثة في تاريخه ويستهل مشواره بمواجهة نظيره العراقي مستضيف البطولة في اللقاء الافتتاحي على ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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