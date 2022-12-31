«الأبيض».. فوز معنوي على لبنان في بروفة «خليجي 25»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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اطمأن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم على جاهزية لاعبيه بتحقيق فوز معنوي على نظيره لبنان باستاد آل مكتوم بنتيجة 1 - 0، في البروفة الودية لـ «خليجي 25»، سجل الهدف تيغالي في الدقيقة 78 من تمريرة حارب عبد الله.

تميز «الأبيض» بالتنظيم الدفاعي خلال الشوط الأول، من خلال الأداء الجيد لخط الدفاع خاصة الظهيرين أحمد جميل وخالد الظنحاني اللذين يعتبران مكسباً للفريق.

ولكن الفريق افتقد الخطورة الهجومية لضعف مردود لاعبي خط الوسط وافتقاد الفريق لصانع الألعاب وبطء أداء المهاجمين.

وكانت الفرصة الوحيدة لـ «الأبيض» من خلال كرة مررها خليفة الحمادي إلى أحمد جميل الذي سدد ولكن الدفاع اللبناني أنقذها من على خط المرمى، في المقابل سنحت فرصة وحيدة للفريق اللبناني من ضربة حرة سددها دانيال درويش بجوار القائم.

ودفع المدرب أروابارينا خلال الشوط الثاني بكل من علي صالح وتيغالي لتعزيز القوة الهجومية، بالإضافة لمحمد عبد الباسط وخالد الهاشمي وبدر ناصر وعبد العزيز هيكل مع إجراء تعديلات تكتيكية لتعزيز الأداء، وبرزت خطورة حارب سهيل أنشط اللاعبين في الشوط الثاني.

ويخضع لاعبو منتخبنا للراحة اليوم لالتقاط الأنفاس على أن يعود الفريق للتجمع غداً وإجراء حصة تدريبية قبل التوجه إلى البصرة صباح بعد غدٍ الاثنين.

ويؤدي المنتخب أول مران في البصرة في نفس يوم وصوله للدخول في أجواء البطولة.

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