بيليه والإمارات.. نصف قرن من الحب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ارتبط أسطورة كرة القدم العالمية، الراحل بيليه، بعلاقة حب وعشق لدولة الإمارات على مدى سنوات، بزغت جذورها عندما زارها للمرة الأولى في فبراير 1973 بمناسبة مباراة استعراضية جمعت فريقه سانتوس البرازيلي مع نادي النصر على ملعب «الاستاد الرياضي الكبير» في منطقة عود ميثاء بدبي، الموقع الحالي لصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وتوفي «الجوهرة السوداء» أول من أمس عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاز بيليه بكأس العالم مع البرازيل ثلاث مرات، ويعتبره الكثيرون من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وسجل النجم الراحل رقماً قياسياً من الأهداف، إذ أحرز 1281 هدفاً في 1363 مباراة شارك فيها خلال مسيرته الكروية، التي استمرت 21 عاماً، ومن بين ذلك 77 هدفاً في 92 مباراة دولية مع منتخب البرازيل.

ونشر نادي النصر على حسابه الرسمي بعض الصور التي توثق زيارة بيليه في 1973 ومشاركته في المباراة التاريخية التي سجلت حضوراً جماهيرياً لافتاً، وخسرها العميد بنتيجة 4 -1، لكنها شكلت فرصة استثنائية لجماهير الإمارات لمشاهدة «الجوهرة السوداء» وعدد آخر من نجوم منتخب البرازيل بطل كأس العالم المكسيك 1970.

جاءت زيارة «الملك» بيليه الأولى إلى الإمارات ضمن الجولة الشهيرة لفريق سانتوس في منطقة الشرق الأوسط في فبراير 1973.

حيث تقدم «الجوهرة السوداء» برقمه الشهير 10 نجوم الفريق وحظي باستقبال حار من جماهير الكرة الإماراتية، ولعب سانتوس كذلك في تلك الفترة مع المنتخب السعودي للشباب في استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وانتهى اللقاء 3 - 0 لمصلحة بيليه وزملائه، كما واجه سانتوس القادسية الكويتي والمنتخب البحريني والأهلي القطري وغيرها من الأندية العربية.

استعاد بيليه ذكرياته مع مواجهة النصر الودية خلال مؤتمر صحافي عقد في 2014 بدبي عندما أعلنت «طيران الإمارات» تعيينه سفيراً لعلامتها التجارية وقال حينها: «لم تكن تلك المباراة سهلة، كانت صعبة، أنا أتذكر ذلك».

وفاجأت «طيران الإمارات» بيليه بإحضارها لاعبين من النصر من حقبة السبعينيات لعبا ضده في تلك المباراة، وهما محمد كاهور ومحمد الكوس، وتم إهداؤه صورة بالأبيض والأسود تجمع الفريقين في ذلك الوقت على أرضية الملعب الرملي.

وقال محمد الكوس أحد نجوم النصر السابقين الذين شاركوا في المباراة: «كان يوماً تاريخياً وحضر جمهور غفير رغم أن سعر التذكرة كان 30 درهماً للجالسين في الداخل و15 درهماً للأماكن الخارجية، لم تكن هناك مدرجات، وكان الجمهور الجالس على الكثبان الرملية غير مصدق أنه يرى بيليه أمامه بعد 3 سنوات من حصوله على كأس العالم الثالثة في تاريخه، ليؤكد أنه أسطورة كرة القدم الحقيقية».

وأضاف: «فخور بحصولي على فرصة تاريخية للعب ضد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بلا منازع، لحظة فارقة لي ولكل اللاعبين الذين شاركوا في تلك المباراة».

وتكررت زيارات «الجوهرة السوداء» إلى الإمارات في مناسبات عدة بعد ذلك منها زيارته الثانية لاستاد آل مكتوم في 1994 التي حضر خلالها إحدى مباريات العميد، كما شملت زياراته ناديي الوصل في دبي والجزيرة في أبوظبي.

وكان «الجوهرة السوداء» يشيد في كل مرة بحفاوة الاستقبال وعلاقته القوية التي تجمعه بالإمارات منذ سنوات طويلة وتقديره لما تشهده من تطور في جميع المجالات والبنية التحتية الرياضية.

في 2014، زار بيليه مقر اتحاد كرة القدم في دبي، بمناسبة تدشينه وتجول في أرجائه، واستمع إلى شرح وافٍ عن المنشآت التي يتضمنها.

وفي أبريل 2018، شارك بيليه في مباراة ودية استعراضية أقيمت في الساحة الخارجية لأوبرا دبي عندما نظمتها شركة ساعات في إطار حملة دعائية لكأس العالم 2018 في روسيا.

حضر بيليه تلك المباراة رغم الحالة الصحية، التي كان يعانيها على كرسي متحرك ثم ترجل على عكازين للمشاركة الرمزية مع فريقه المكون من مجموعة من أصدقائه الذين لعبوا أمام فريق أصدقاء المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي.

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