الفوز باستضافة «خليجية الشباب » إنجاز كبير

المصدر: دبي - وام

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أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية تقريرها الخاص بإنجازات الرياضة الإماراتية في عام 2022، خلال الدورات الرسمية التي شاركت فيها المنتخبات الوطنية في العديد من الرياضات على المستوى الخليجي أو الإقليمي أو العالمي، وشهد العام الجاري انضمام 5 اتحادات جديدة إلى عضوية اللجنة الأولمبية .

حيث انضم إلى الفئة الأولى «أولمبية» 3 اتحادات هي «الخماسي الحديث» و«الريشة الطائرة» و«اتحاد الترايثلون»، كما ضمت اتحادات الفئة الثانية «غير أولمبية» اتحادي «الاسكواش»، و«المواي تاي والكيك بوكسينغ».

وذكر التقرير أن عدد ميداليات الإمارات في 3 دورات بلغ 68 ميدالية، ونجحت رياضة الإمارات في مستهل المشاركات الخارجية في التتويج بـ 50 ميدالية (18 ذهبية، و16 فضية، و16 برونزية) والحصول على المركز الثالث في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت (مايو 2022).

وتسلمت اللجنة الأولمبية في ختام الدورة، علم الأمانة العامة لمجلس التعاون، إيذاناً باستضافة الإمارات لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في 2023.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية بالأشقاء من دول مجلس التعاون في النسخة الأولى من «خليجية الشباب»، وأشار سموه إلى أن الفرصة ستتجدد للقاء الأشقاء في محفل رياضي آخر يحتضن جميع الرياضيين على أرض الوطن من أجل تسجيل فصل جديد من التلاحم والتناغم بين أبناء الوطن الخليجي.

نتائج إيجابية

عالمياً، حققت الإمارات 8 ميداليات (ذهبيتان وفضية و5 ميداليات برونزية) بدورة الألعاب العالمية (برمنغهام 2022).

وحصد منتخب الجوجيتسو 5 ميداليات (ذهبيتان، وفضية واحدة، وبرونزيتان)، ونال منتخب المواي تاي، برونزيتين، ومنتخب القفز الحر بالمظلات والتزحلق على الماء برونزية. وتقدمت الإمارات 10 مراكز في الجدول التراكمي لدورات الألعاب العالمية لتصل إلى المركز 56 من بين 102 دولة، وكانت حلت في المركز الـ 66 بالنسخة العاشرة في 2017.

ألعاب التضامن

وحققت الإمارات 10 ميداليات في ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونية التركية،(3 ذهبيات وفضيتين و5 برونزيات)، جاءت عن طريق الدراجات والجودو والقوس والسهم لأصحاب الهمم، وحقق أحمد المنصوري دراج منتخبنا الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات التضامن منذ انطلاقها عام 2005 وتوج بذهبية «الاسكراتش».

وتعد مشاركة الإمارات في قونية هي الأفضل في تاريخ مشاركاتها بألعاب التضامن الإسلامي، منذ النسخة الأولى بجدة عام 2005.

والتي حققت الإمارات فيها 5 ميداليات بواقع فضيتين و3 برونزيات، والدورة الثالثة بمدينة باليمبانغ الإندونيسية عام 2013 وحققت الإمارات فيها فضية و3 برونزيات، فيما حصدت الإمارات 4 ميداليات (فضية و3 برونزيات) في النسخة الرابعة بالعاصمة الأذرية باكو عام 2017.

نسخ نوعية

ونظمت اللجنة الأولمبية خلال 2022 نسخ نوعية من مبادراتها وبرامجها السنوية، واستهلت العام بتنظيم النسخة السابعة من اليوم الرياضي الوطني وأقيمت الفعالية الرئيسية بمقر«إكسبو 2020 دبي» ، وتضمنت المشي لمسافة 3 كيلومترات تحت شعار «الإمارات تجمعنا» بمشاركة 2204 أشخاص من جميع فئات المجتمع ومختلف الجنسيات.

إضافة إلى فعاليات أخرى أقيمت تزامناً مع «إكسبو 2020 دبي» وبلغ عددها 33 فعالية متنوعة كما أقيمت أنشطة مختلفة، في مختلف إمارات الدولة احتفالاً بهذه المناسبة التي ينتظرها الجميع من مؤسسات وجهات وهيئات وأفراد للتعبير عن مدى حب الإمارات.

فعاليات

احتفت اللجنة الأولمبية في التاسع من مارس الماضي بفعالية «اليوم العالمي للمرأة» في جناح فزعة التابع لوزارة الداخلية بمقر «إكسبو 2020 دبي» بحضور ومشاركة عدد من العناصر النسائية من مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية والعامة بالدولة.

ونظمت اللجنة في 23 يونيو الماضي فعاليات «اليوم الأولمبي» بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة 2036 فرداً من جميع فئات المجتمع والعديد من الجهات العامة والرياضية حيث أقيم تحت شعار «الرياضة من أجل السلام».

وسعت اللجنة خلال العام الجاري إلى عقد اللقاءات الثنائية المشتركة مع ممثلي الحركة الأولمبية إقليمياً ودولياً بهدف تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات، بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع، وشملت اللقاءات والزيارات كلاً من اللجان الأولمبية البولندية و الأوغندية، والبحرينية، والكويتية، والسعودية .

إضافة إلى وزارة الرياضة في تركيا واللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ووزارة الرياضة بجمهورية تتاراستان، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من اللجنة الأولمبية الأوزبكية ووزارة الدفاع على صعيد الشراكات الدخلية.

حضور

وعززت اللجنة حضورها في المناسبات التي يتم خلالها رسم ملامح الحركة الأولمبية خليجياً وقارياً وعالمياً من خلال تواجدها في العديد من الاجتماعات التي عقدت على مدار العام، حيث شاركت اللجنة في الاجتماع 93 للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء للجان الأولمبية الخليجية في يناير الماضي.

وحضرت اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في قونية التركية خلال أغسطس الماضي،وشاركت في الجمعية العمومية الـ 41 للمجلس الأولمبي الآسيوي في بنوم بنه عاصمة كمبوديا بحضور ومتابعة 44 لجنة أولمبية آسيوية.ومثّل اللجنة في الاجتماع المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية.

وشاركت اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية رقم 26 لاتحاد اللجان الأولمبية «الأنوك» في سيئول أكتوبر الماضي، وترأس وفد اللجنة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة يرافقها محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.

وترأّس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ 34 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد أكتوبر الماضي في الرياض.

ووجه الاجتماع الـ 34 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الشكر والتقدير إلى الإمارات مُمثّلةً في اللجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لاستضافة الدولة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب العام 2023، وثمّن الاجتماع جهود الإمارات في دعم الرياضة العربية وتحفيز الرياضات الأولمبية لاسيما في إطارها الخليجي.

وشاركت اللجنة الأولمبية في ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي في البحرين بحضور نخبة من كبار القيادات الأولمبية على المستوى القاري والدولي، وفي المنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي الذي نظمه المجلس الأولمبي الآسيوي في الرياض بحضور ممثلي 44 لجنة أولمبية آسيوية.

إنجازات

وحققت لجنة الطب الرياضي الأولمبية العديد من النجاحات خلال 2022 أبرزها فوز دبي بحق استضافة النسخة 38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي، المقررة في 2024 من خلال ملف متكامل بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وفاز الدكتور هاشل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية بعضوية لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للطب الرياضي.

وكان الدكتور عبد الله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية أول طبيب إماراتي يحصل على شهادة الطب الرياضي من «الأولمبية الدولية» بجانب فوزه بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الآسيوية للطب الرياضي.

برامج

واحتفلت الأكاديمية الأولمبية الوطنية خلال يونيو الماضي، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامجي المدير التنفيذي والمدير الفني للاتحادات الرياضية.

كما نظمت الأكاديمية 10 دورات وندوات وورش عمل للألعاب الرياضية بصورة تخصصية لصقل المدربين والحكام المنتسبين للاتحادات الرياضية إضافة إلى توقيع 3 مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة العامة للرياضة، ومركز الإمارات لعلوم الرياضة والطب الرياضي ومركز كواترو الرياضي.

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