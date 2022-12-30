68 ميدالية ملونة في 3 مشاركات تزين مسيرة اللجنة الأولمبية الوطنية خلال 2022

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أصدرت اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم تقريرها الخاص بإنجازات الرياضة الإماراتية في عام 2022، خلال الدورات الرسمية التي شاركت فيها المنتخبات الإماراتية في العديد من الرياضات على المستوى الخليجي أو الإقليمي أو العالمي والتي حفلت بالعديد من الإنجازات المشرفة للوفود الرياضية بما عزز من مكانة رياضة الإمارات على المستويات كافة.

وذكر التقرير أن رياضة الإمارات نجحت في مستهل المشاركات الخارجية لعام 2022 في التتويج بـ 50 ميدالية ملونة، والحصول على المركز الثالث في جدول الترتيب العام بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي أقيمت بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 16 – 31 مايو 2022 ، بمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنافسوا في 16 رياضة فردية وجماعية أقيمت مسابقاتها الـ 111 في 12 موقعاً.

وأنهت بعثة الإمارات مشاركتها في الدورة بالمركز الثالث برصيد 50 ميدالية ملونة بواقع 18 ذهبية، و16 فضية، و16 برونزية.

وشهد اليوم الختامي لدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت حدثاً فريداً من نوعه عندما تسلمت اللجنة الأولمبية الوطنية علم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمجمع ميادين الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس، إيذاناً باستضافة الإمارات لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب العام المقبل 2023، حيث رحب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالأشقاء من دول مجلس التعاون في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب التي تستضيفها الإمارات عام 2023، مشيراً سموه إلى أن الفرصة ستتجدد للقاء الأشقاء في محفل رياضي آخر يحتضن جميع الرياضيين على أرض الوطن من أجل تسجيل فصل جديد من التلاحم والتناغم بين أبناء الوطن الخليجي الواحد.

وأوضح التقرير أنه على الصعيد العالمي قدم وفد الإمارات أداءً ونتائج إيجابية ضمن منافسات النسخة الـ 11 من دورة الألعاب العالمية برمنجهام 2022 بتحقيقه 8 ميداليات ملونة في المركز الـ 28 بواقع ذهبيتين وفضية و5 ميداليات برونزية، إذ أقيمت الدورة في مدينة برمنجهام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (7-17) من يوليو 2022 وشارك فيها 3600 رياضي من 100 دولة من جميع أنحاء العالم في 36 رياضة.

وتقدمت الإمارات 10 مراكز في الجدول التراكمي لدورات الألعاب العالمية لتصل إلى المركز الـ 56 من بين 102 دولة بعد أن حلت في المركز الـ 66 مع نهاية النسخة العاشرة من الدورة في عام 2017، في حين احتفظت إيطاليا بصدارة الترتيب التراكمي للدورات وإجمالي عدد الميداليات برصيد 488 ميدالية بالرغم من تحقيقها المركز الرابع في نسخة برمنجهام 2022 برصيد 49 ميدالية.

وحصد منتخبنا الوطني للجوجيتسو 5 ميداليات ملونة بواقع ميداليتين ذهبيتين، وفضية واحدة، وبرونزيتين، إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين عن طريق منتخب المواي تاي، والميدالية البرونزية للمنتخب الوطني للقفز بالمظلات الحر والتزحلق على الماء. وشاركت الإمارات في الدورة بـ 12 رياضيا في 4 ألعاب هي الجوجيتسو والمواي تاي والدواثلون والقفز المظلي بالرياضات الجوية.

كما تمكن وفد الإمارات الذي ضم 53 رياضيا في 9 ألعاب فردية خلال مشاركته المميزة في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت خلال الفترة (9-18) من أغسطس 2022 بمدينة قونية التركية ضمن 6000 رياضي من56 دولة، من حصد العديد من المكاسب التي تحققت للمرة الأولى.

وبالإضافة إلى تحقيق 10 ميداليات ملونة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و5 ميداليات برونزية، جاءت عن طريق 3 رياضات هي الدراجات والجودو والقوس السهم لأصحاب الهمم، استطاع أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني إحراز الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005 عند تتويجه بذهبية سباق الاسكراتش.

وتضمنت الألعاب الـ 9 التي شاركت فيها الإمارات، الدراجات، والرماية، والجودو، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة.

وتعد مشاركة الإمارات في قونية هي الأفضل في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب التضامن الإسلامي، وذلك منذ النسخة الأولى بجدة بالمملكة العربية السعودية عام 2005 ، والتي حققت الإمارات فيها 5 ميداليات بواقع فضيتين وثلاث برونزيات، ثم الدورة الثالثة لألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها مدينة باليمبانغ الإندونيسية عام 2013 وحققت الإمارات فيها 4 ميداليات، بواقع فضية وثلاث برونزيات، وذلك بعد إلغاء النسخة الثانية عام 2009، فيما حصدت الإمارات 4 ميداليات ملونة بواقع فضية و3 برونزيات في النسخة الرابعة بالعاصمة الأذرية باكو عام 2017.

وتمكنت اللجنة الأولمبية الوطنية خلال العام 2022 من تنظيم نسخ نوعية من مبادراتها وبرامجها السنوية، أبهرت بها الجميع سواءً من مشاركين أو زوار، إذ استهلت اللجنة عام 2022 بتنظيم النسخة السابعة من اليوم الرياضي الوطني الذي أقيمت فعالياته الرئيسية بمقر إكسبو 2020 دبي في الثالث من مارس 2022 ، مشياً لمسافة 3 كيلومترات جاب أغلب أجنحة الدول المشاركة في الحدث العالمي تحت شعار " الإمارات تجمعنا " بمشاركة 2204 أشخاص من جميع فئات المجتمع ومختلف الجنسيات، إضافة إلى الفعاليات الأخرى التي أقيمت تزامناً مع الحدث بإكسبو 2020 دبي وبلغ عددها 33 فعالية متنوعة.

كما شهدت النسخة السابعة من اليوم الرياضي الوطني مشاركة مختلف إمارات الدولة بتنظيم أنشطة مختلفة، احتفالاً بهذه المناسبة التي ينتظرها الجميع من مؤسسات وجهات وهيئات وأفراد للتعبير عن مدى حب الإمارات من خلال تظاهرة رياضية حجزت مكانها بنجاح في أجندة الأحداث الوطنية الكبرى.

وانطلاقاً من دورها في تعزيز مكانة المرأة إقليمياً وعالمياً.. احتفت اللجنة الأولمبية في التاسع من مارس 2022 بفعالية "اليوم العالمي للمرأة" في جناح فزعة التابع لوزارة الداخلية بمقر إكسبو 2020 دبي بحضور ومشاركة عدد من العناصر النسائية من مختلف الجهات والمؤسسات الرياضية والعامة بالدولة.

كما نظمت اللجنة في الـ 23 من شهر يونيو الماضي فعاليات "اليوم الأولمبي" بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة 2036 فرداً من جميع فئات المجتمع والعديد من الجهات العامة والرياضية حيث أقيم تحت شعار "الرياضة من أجل السلام "

وسعت اللجنة الأولمبية الوطنية خلال عام 2022 إلى عقد اللقاءات الثنائية المشتركة مع ممثلي الحركة الأولمبية إقليمياً ودولياً بهدف تعزيز العلاقات وتوطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات، بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع.

إذ شملت اللقاءات والزيارات كلا من اللجان الأولمبية البولندية والأوغندية، والبحرينية، والكويتية، والسعودية إضافة إلى وزارة الرياضة في تركيا واللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ووزارة الرياضة بجمهورية تتاراستان، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من اللجنة الأولمبية الأوزبكية ووزارة الدفاع على صعيد الشراكات الدخلية.

وعززت اللجنة حضورها في جميع المناسبات التي يتم خلالها تحديد القرارات ورسم ملامح الحركة الأولمبية خليجياً وقارياً وعالمياً من خلال تواجدها في العديد من الاجتماعات التي عقدت على مدار العام، حيث شاركت اللجنة في الاجتماع ال 93 للمكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء للجان الأولمبية الخليجية في شهر يناير الماضي.

كما حضرت اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي عُقد في مدينة قونية التركية شهر أغسطس الماضي على هامش دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة.

كما شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع الجمعية العمومية الـ 41 للمجلس الأولمبي الآسيوي التي استضافتها بنوم بنه عاصمة كمبوديا شهر أكتوبر الماضي بحضور ومتابعة 44 لجنة أولمبية آسيوية. ومثّل اللجنة في الاجتماع سعادة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

وعلى الصعيد الأولمبي شاركت اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية رقم 26 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "الأنوك" الذي أقيم في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية خلال الفترة (19-20) من شهر أكتوبر الماضي.

ومثّل الدولة في الاجتماع وفد من اللجنة الأولمبية الوطنية ترأسته سعادة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة يرافقها محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية.

وترأّس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ 34 لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عٌقد نهاية شهر أكتوبر الماضي في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ووجه الاجتماع الـ 34 لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مُمثّلةً في اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم لاستضافة الدولة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب العام 2023، وثمّن الاجتماع جهود دولة الإمارات في دعم الرياضة العربية وتحفيز الرياضات الأولمبية لاسيما في إطارها الخليجي.

وشاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في ندوة تكافؤ الفرص بين الجنسين بالمجال الرياضي والتي نظمتها مملكة البحرين يومي 30 و31 أكتوبر الماضي، بإشراف من المجلس الأولمبي الآسيوي، وبحضور نخبة من كبار القيادات الأولمبية على المستوى القاري والدولي.

كما شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في المنتدى الإقليمي للتضامن الأولمبي الذي نظمه المجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة السعودية الرياض بحضور ممثلي 44 لجنة أولمبية آسيوية خلال الفترة (4-7) من ديسمبر الجاري.

وحققت لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية العديد من النجاحات والإنجازات خلال عام 2022 أبرزها فوز دبي بحق استضافة فعاليات النسخة الـ 38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي، وجاء ذلك على هامش انعقاد النسخة الـ 37 للمؤتمر الذي عقد في المكسيك خلال الفترة (22 – 25) من شهر سبتمبر لعام 2022.

وسعت لجنة الطب الرياضي بالتعاون والتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لإعداد ملف متكامل يغطي جميع الجوانب المستهدفة من إدارة المؤتمر الدولي البارز، لضمان ترجيح كفة دولة الإمارات واختيار دبي لتنظيم النسخة المقبلة عام 2024.

وفاز الدكتور هاشل الطنيجي رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية بعضوية لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للطب الرياضي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي.

كما نجح الدكتور عبد الله الرحومي نائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية في اجتياز شهادة الطب الرياضي من اللجنة الأولمبية الدولية ليصبح بذلك أول طبيب إماراتي يحصل على هذه الشهادة المميزة، إضافة إلى فوزه بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الآسيوية للطب الرياضي على هامش الاجتماعات التي عقدت في هونج كونج خلال شهر ديسمبر 2022.

وعلى الصعيد الأكاديمي والعلمي.. أكد تقرير اللجنة الأولمبية الوطنية أن اللجنة من خلال ذراعها الأكاديمي والثقافي "الأكاديمية الأولمبية الوطنيةط حرصت على تنظيم البرامج والدورات الرامية إلى تطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بمستواهم في مختلف مجالات العمل الرياضي، حيث احتفلت الأكاديمية الأولمبية الوطنية خلال شهر يونيو 2022، بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامجي المدير التنفيذي والمدير الفني للاتحادات الرياضية والذي بلغ عددهم 28 منتسباً.

كما نظمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية 10 دورات وندوات وورش عمل للألعاب الرياضية بصورة تخصصية لصقل المدربين والحكام المنتسبين للاتحادات الرياضية منها ألعاب القوى، وكرة واليد، والبولينج، والبلياردو والسنوكر، إضافة إلى عقد 3 مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة العامة للرياضة، ومركز الإمارات لعلوم الرياضة والطب الرياضي بهدف تعزيز التعاون في مجال تنظيم وتطوير الكوادر البشرية في القطاع الرياضي، وتعزيز التبادل المعرفي والدراسات المختلفة، وتبادل الخبراء والمتخصصين لدى الأطراف في مجال الرياضة وعلومها التطبيقية، وكذلك مع مركز كواترو الرياضي بهدف رفع المستوى الرياضي للأفراد والمعنيين العاملين في هذا المجال عبر تنظيم الدورات التدريبية و ورش العمل والمؤتمرات العلمية والمهنية والأكاديمية بالتعاون بين الطرفين.



كما استضافت اللجنة الأولمبية الوطنية خلال مايو 2022 النسخة الـ 24 من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة المنظمات الرياضية تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية بالتعاون مع جامعات مرموقة مختلفة.

وشهدت نهاية عام 2022 انضمام 5 اتحادات رياضية جديدة إلى عضوية اللجنة الأولمبية الوطنية حيث انضم إلى الفئة الأولى " أولمبية" 3 اتحادات هي "الخماسي الحديث" و" الريشة الطائرة" و"اتحاد الترايثلون"، كما ضمت أيضا اتحادات الفئة الثانية " غير أولمبية" اتحادي "الاسكواش" ، و" المواي تاي والكيك بوكسينج".

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