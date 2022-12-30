ياسر سالم: نهدف للمنافسة على اللقب

المصدر: دبي - البيان

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أكد ياسر سالم، مدير منتخبنا الوطني، أن مباراة اليوم الودية أمام لبنان تعتبر فرصة للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين المختارين للقائمة، وفرصة أيضاً للاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرات للعناصر الشابة المنضمة للفريق للمرة الأولى، كما تهدف إلى اطمئنان الجهاز الفني على التشكيلة التي سيخوض بها منافسات بطولة الخليج.

وأشار مدير المنتخب الوطني إلى اكتمال التحضيرات الخاصة بسفر بعثة المنتخب إلى مدينة البصرة العراقية للمشاركة في كأس الخليج العربي 25، حيث سيغادر الفريق صباح الاثنين المقبل، عن طريق مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أن قائمة المنتخب المختارة ضمت عناصر شابة إلى جانب لاعبين أصحاب خبرة، وأن هدف المنتخب من المشاركة في البطولة هو المنافسة على اللقب، وأنه سيركز على مباراته الأولى أمام منتخب البحرين، حامل اللقب، كونها تعد مفتاح البطولة بالنسبة له.

وقال ياسر سالم: «ندرك أن كل فرق البطولة الخليجية قوية، لذلك فإن المنتخب سيتعامل مع كل مباراة في البطولة الخليجية كأنها نهائي كؤوس. سنحرص على أن يأخذ لاعبو المنتخب فرصتهم من خلال هذه البطولة، التي ستعد حافزاً للاعبين لكي يقدموا أنفسهم للجمهور والمتابعين، كونها بطولة كبيرة، وعادة ما تشهد مولد لاعبين ونجوم جدد».

وعن وجود غيابات مؤثرة في صفوف المنتخب، أكد ياسر سالم أن الجهاز الفني سيعتمد على العناصر الموجودة، كون أغلبهم لعب ضد كوريا الجنوبية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك ضد أستراليا في مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم الأخيرة، وأصبحوا يملكون خبرة تساعدهم على الظهور المتميز خلال منافسات البطولة الخليجية.

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