الدور الثاني لـ«المحترفين» ينطلق 27 يناير

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت رابطة المحترفين عن مواعيد الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، الذي ينطلق مع الجولة 14 يومي 27 و28 يناير المقبل، على أن يكون ختام البطولة يوم 26 مايو 2023.

وتقام الجولة 15 يومي 4 و5 فبراير المقبل، والجولة 16 يومي 10 و11 من الشهر نفسه، وتنطلق الجولة 17 يوم 14 فبراير بلقاء شباب الأهلي والظفرة، لإتاحة المجال لشباب الأهلي للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وتتواصل الجولة يومي 17 و18 فبراير.

وتقام الجولة 18 يومي 2 و3 مارس 2023، والجولة 19 يومي 10 و11 مارس، والجولة 20 يومي 8 و9 أبريل، والجولة 21 يومي 16 و17 منه، والجولة 22 يومي 24 و25 من الشهر نفسه، والجولة 23 أيام 6 و7 و8 مايو المقبل.

وتقام آخر ثلاث جولات بالدوري باليوم نفسه بشكل مبدئي، لضمان الشفافية والتساوي في حسابات المنافسة، حيث تقام الجولة 24 يوم 13 مايو، والجولة 25 يوم 21 مايو، والجولة 26 يوم 26 مايو،وتستأنف منافسات الدوري بالجولة 13 يومي 22 و23 يناير المقبل.

تنسيق

وأكد حسن طالب المري، عضو رابطة المحترفين ورئيس اللجنة الفنية، أن اعتماد مواعيد الدور الثاني جاء بعد التنسيق مع شركاء النجاح، بطموح تعزيزالجوانب الفنية والجماهيرية والتسويقية للمنافسات، بجانب مراعاة إقامة الجولات خلال عطلة نهاية الأسبوع، لإتاحة المجال أمام الجماهير لمواصلة الحضور بأعداد كبيرة.

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