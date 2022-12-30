السوبر الأرجنتيني باستاد هزاع بن زايد 20 يناير

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أبوظبي يوم 20 يناير المقبل مباراة كأس السوبر الأرجنتيني، في استاد هزاع بن زايد، بين بوكا جونيورز بطل الدوري، وراسينغ كلوب بطل الكأس، في واحدة من أقوى مباريات كرة القدم بأمريكا الجنوبية والعالم، وتقام المباراة وسط أجواء كرنفالية، تتزامن مع تألق المنتخب الأرجنتيني وتحقيقه كأس العالم.

وتأتي المباراة ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لأربع سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.

وجدد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ترحيبه بإقامة كأس السوبر الأرجنتيني في أبوظبي، مشيراً إلى أن أبوظبي على أهبة الاستعداد لاستضافة مميزة للمباريات الجماهيرية الكبرى، والتي تأتي ضمن أهداف مجلس أبوظبي الرياضي لترسيخ سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.

وقال: استضافتنا كأس السوبر الأرجنتيني تعتبر امتداداً للاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي أثبت علو كعبه، وخصوصاً بعد فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم، ما يعزز من شراكاتنا المهمة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية في صناعة الفعاليات الرياضية الكبرى، التي تسهم في تعزيز ريادة أبوظبي للمشهد الرياضي العالمي واحتضانها لنخبة المنتخبات والفرق والأبطال على أرضه.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: من دواعي سرورنا العودة مجدداً إلى أبوظبي، لنقدم للجماهير، وجبة كروية دسمة، بلقاء مثير يجمع بين فريقين أرجنتينيين كبيرين، وسعداء بالعودة إلى أبوظبي، حيث لمسنا حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال من شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي، ونعد الجميع بالاستمرار في توسيع آفاق شراكتنا مع أبوظبي، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أعلنا في يونيو 2022 عن اتفاقية شراكة طويلة الأمد، بدأت باستضافة معسكر المنتخب الأرجنتيني في نوفمبر الماضي، تحضيراً لمنافسات نهائيات كأس العالم، لتصل الاتفاقية إلى محطتها الثانية باستضافة كأس السوبر الأرجنتيني علماً بأن تذاكر المباراة متوفرة عبر الموقع الإلكتروني «بلاتينيوم لست دوت نت».

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