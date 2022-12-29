منتخب الإمارات يتوجه إلى العراق الإثنين للمشاركة في "خليجي 25 "

المصدر: وام

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تغادر بعثة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم إلى مدينة البصرة العراقية يوم الإثنين المقبل استعدادا لخوض منافسات دورة كأس الخليج العربي " خليجي 25 " التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

وأكد ياسر سالم مدير منتخب الإمارات أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قرر إعطاء يوم السبت المقبل 31 ديسمبر الجاري راحة للاعبين، عقب المباراة الودية التي تجمع المنتخب مع نظيره اللبناني يوم غد الجمعة، على أن يعود إلى التدريبات يوم الأحد الأول من يناير، ويغادر بعدها يوم الإثنين، الثامنة صباحا عبر مطار دبي إلى مدينة البصرة لخوض منافسات الدورة.

وأوضح ياسر سالم أن منتخب الإمارات سيخوض تدريبا على ملعب المدينة الرياضية في البصرة الساعة السادسة مساء يوم وصوله إلى العراق.

وأكد مدير المنتخب الوطني أن هناك عملا متواصلا من قبل الجهاز الإداري للمنتخب حيث غادرت قبل أسبوع بعثة من الجهاز الإداري للوقوف على كافة الأمور اللوجستية وإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة بإقامة المنتخب، ثم انضموا إلى قائمة معسكر الفريق في دبي.

وأشار إلى أن الانسجام هو أهم ما يميز المنتخب الوطني خلال الفترة الحالية حيث خاض وديتين في النمسا أمام منتخبي فنزويلا وباراجواي، ثم أكمل اللاعبون مشوارهم في مسابقة الدوري، وبمتابعة من الجهاز الفني، إلى أن أقيم معسكر أبوظبي وخاض المنتخب وديتين أمام الأرجنتين وكازاخستان، ثم مباراة لبنان يوم غد.

ولفت إلى أن بطولة كأس الخليج العربي من البطولات التي تبرز اللاعبين وتظهر النجوم الجدد، حيث يوجد بجانب اللاعبين الشباب، لاعبون أصحاب خبرة، وسيكون عليهم الدور في تحفيز زملائهم من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب".

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