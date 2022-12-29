أبوظبي تستضيف السوبر الأرجنتيني 20 يناير المقبل في ستاد هزاع بن زايد

المصدر: وام

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تستضيف أبوظبي يوم الجمعة 20 يناير المقبل مباراة كأس السوبر الأرجنتيني، في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، التي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.

ويجمع النهائي الجماهيري المرتقب، بوكا جونيورز بطل الدوري في أكتوبر الماضي، بنظيره راسينج كلوب بطل الكأس في نوفمبر الماضي، في واحدة من أقوى مباريات كرة القدم في أمريكا الجنوبية والعالم أجمع.

وسيتمكن عشاق المستديرة من جميع أنحاء العالم من الاستمتاع بهذا اللقاء التاريخي خارج حدود الأرجنتين، وسط أجواء كرنفالية، تتزامن مع تألق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم وتحقيقه لقب بطولة العالم لكرة القدم التي أقيمت مؤخراً في قطر.

وجدد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ترحيبه بإقامة كأس السوبر الأرجنتيني في أبوظبي، مشيراً إلى أن أبوظبي على أهبة الاستعداد لاستضافة مميزة للمباريات الجماهيرية الكبرى، والتي تأتي ضمن أهداف مجلس أبوظبي الرياضي لترسيخ سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.

وقال العواني : استضافتنا لكأس السوبر الأرجنتيني تعتبر امتداداً للاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي أثبت علو كعبه، وخصوصاً بعد فوز المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بكأس العالم (قطر 2022)، ما يعزز من شراكاتنا المهمة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية في صناعة الفعاليات الرياضية الكبرى، التي تسهم في تعزيز ريادة أبوظبي للمشهد الرياضي العالمي واحتضانها لنخبة المنتخبات والفرق والأبطال على أرضها.

وقال كلاوديو تابيا رئيس الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: إنه لمن دواعي سرورنا العودة مجدداً إلى أبوظبي، لنقدم للجماهير العاشقة لكرة القدم، وجبة كروية دسمة، بلقاء مثير يجمع بين فريقين أرجنتينيين كبيرين، بوكا جونيورز وراسينغ كلوب.

وأضاف: سعداء بالعودة إلى أبوظبي، حيث لمسنا في نوفمبر الماضي الدفء وحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال من شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي، ونعد الجميع بالاستمرار في توسيع آفاق شراكتنا مع أبوظبي، بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

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