بعد استبعاده من خليجي 25.. جلسة بين أروابارينا وعلي مبخوت

المصدر: البيان

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أبدى حميد الطاير عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، احترامه لقرار رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الإماراتي، باستبعاد علي مبخوت.

وكانت القائمة النهائية التي أعلن عنها أروابارينا لخوض غمار بطولة "خليجي 25" قد خلت من اسم مبخوت، مما أثار لغطاً واسعاً في الشارعين الرياضي الإماراتي والعربي.

وقال الطاير تصريحاته: "مبخوت هدّاف منتخبنا الإماراتي ومسابقة دوري أدنوك للمحترفين، ولم يقصّر".

واستدرك رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية: "نحترم وجهة نظر أروابارينا، وستكون هناك جلسة بينه وبين مبخوت".

وشدد الطاير بهذا الصدد: "نثق بالمدرب وباختياراته للاعبين".

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