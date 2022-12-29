«الأبيض» يضم بدر ناصر بعد تألقه مع «الفرسان»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني أروابارينا، عن ضم اللاعب الصاعد بدر ناصر نجم شباب الأهلي لقائمة «الأبيض» استعداداً للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي «خليجي 25» بمدينة البصرة.

وشارك اللاعب في تدريب الأمس وظهر بصورة طيبة، وجاء استدعاء اللاعب المتألق بعد أن قدم مع فريق «الفرسان» مستوى رائعاً، ووضح أنه خامة طيبة وينتظره مستقبل متميز مع ناديه ومنتخب بلاده، وقد تكون بطولة «خليجي 25» بداية لمولد نجم جديد قادر على صنع اسم له في مسيرته مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الاستحقاقات المقبلة.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد استبعد كلاً من شاهين عبدالرحمن، وطحنون الزعابي من القائمة بعد إصابتهما مع فريقيهما في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

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