إمداد تعزز كفاءة مرافق النصر 3 سنوات

المصدر: (دبي - البيان)

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وقّعت إمداد، مجموعة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، عقداً مدته ثلاث سنوات مع شركة نادي النصر للاستثمار، لتوفير مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات داخل نادي النصر لكرة القدم، والمرافق المحيطة به.

وقّع العقد كلٌ من محمود رشيد الرئيس التنفيذي للعمليات في «إمداد»، ومنصور رحمة الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، خلال حفل خاص، أقيم أمس بنادي النصر.

وبموجب شروط العقد، ستقدم إمداد مجموعة كاملة من الخدمات المادية وغير المادية، والحلول الأمنية، للمساعدة في ضمان كفاءة العمليات داخل منشأة النادي، التي تبلغ مساحتها 169,869 متراً مربعاً.

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