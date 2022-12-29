إيقاف بيانيتش وتغريمه 50 ألف درهم

المصدر: (دبي - البيان)

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قررت لجنة الانضباط إيقاف لاعب نادي الشارقة ميراليم بيانيتش مباراة واحدة وتغريمه مبلغاً وقدره (خمسون ألف درهم)، بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس دون كرة مشتركة.

وفي ذات المسابقة، وجهت اللجنة عقوبة الإنذار لنادي الوحدة، بسبب دخول أحد إدارييه من غير المسجلين في قائمة المباراة لأرضية الملعب خلال مباراته أمام نادي خورفكان في الأسبوع الـ11، وعاقبت نادي خورفكان بعقوبة الإنذار لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل لأرض الملعب خلال مباراته أمام نادي اتحاد كلباء في الأسبوع الـ12 من المسابقة.

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