مبخوت يحقق ثاني أعلى معدل تهديفي في 15 نسخة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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حقق علي مبخوت مهاجم الجزيرة، الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، ثاني أعلى معدل تهديفي له في مشواره بالدوري البالغ 15 نسخة متتالية، شارك فيها، عندما أحرز هدفين في شباك الظفرة، خلال لقاء الفريقين بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، الذي انتهى لمصلحة «فخر أبوظبي» ٣ ــــــ 2، ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المنافسة، بعد أن فك ارتباطه بلابا كودجو، الذي تقاسم معه الصدارة قبل مباريات الجولة برصيد 11 هدفاً لكل منهما.

وأحرز علي مبخوت أهدافه الـ 13 بمشاركته في 11 مباراة، بعدد دقائق لعب 990 دقيقة، حيث غاب عن المشاركة في مباراة واحدة، رافعاً رصيد إجمالي أهدافه إلى 194 هدفاً، مؤمناً بذلك لقب الهداف التاريخي، الذي انتزعه من فهد خميس في النسخة الماضية من الدوري، ليصبح قريباً من إكمال المئوية الثانية، التي تفصله عنها 6 أهداف فقط.

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ومقارنة بالأهداف، التي أحرزها مبخوت في 15 موسماً بالدوري بداية من نسخة موسم 2008-2009، مع أهدافه الـ 13 حتى الجولة 12 فإن النسخة الحالية تشهد حتى الآن ثاني أفضل مواسمه التهديفية، بعد موسمه التاريخي 2016 - 2017، الذي تُوج فيه بلقب الهداف بعدد 33 هدفاً، أحرزها في 25 مباراة، مسجلاً رقماً قياسياً.

كما أن مبخوت تجاوز عدد أهدافه في الموسم الماضي، والذي أحرز فيه 10 أهداف فقط في 20 مباراة، كما تجاوز عدداً من المواسم الأخرى، التي شارك فيها بعدد أكبر من المباريات من دون أن يتمكن من الوصول إلى 13 هدفاً.

واستفاد مبخوت من بدايته القوية في الدوري بإحرازه 9 أهداف في الـجولات الـ 5 الأولى من المنافسة، والتي هز فيها شباك جميع المنافسين، وتوقفت أهدافه بعد غيابه عن المشاركة في الجولة السادسة أمام شباب الأهلي، وتواصل ابتعاده عن معانقة الشباك حتى الجولة العاشرة، ليعود ويحرز 4 أهداف في الجولتين السابقتين، بواقع هدفين في كل مباراة.

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وتوزعت أهداف مهاجم الجزيرة في شباك 7 فرق، دبا الفجيرة «هدف»، خورفكان «3 أهداف»، العين «هدف»، بني ياس «هدف»، الشارقة «هدفان»، البطائح «هدفان»، الظفرة «هدفان»، وخرج من 4 مباريات من دون أن يضع بصمته المعتادة أمام كل من عجمان، الوصل، النصر، الوحدة، وقياساً بقوته التهديفية، وجلوسه على صدارة قائمة هدافي الدوري فإن علي مبخوت يعتبر الأكثر حظوظاً في حسم لقب هداف البطولة، وبعدد كبير من الأهداف.

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بالهدفين اللذين أحرزهما علي مبخوت في شباك الظفرة يرفع رصيده إلى 17 هدفاً، متصدراً قائمة هدافي مواجهات الفريقين «الجزيرة والظفرة»، كما يتصدر أيضاً قائمة أكثر لاعب صنع أهدافاً في مباريات الفريقين بصناعة 7 أهداف، آخرها الهدف الأول، الذي أحرزه أشرف بن شرقي في شباك الظفرة.

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