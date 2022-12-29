«خليجي25» علي خصيف: هدفنا اجتياز الدور الأول

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني، جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في منافسات «خليجي 25»، التي ستقام في البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

موضحاً أن المعنويات مرتفعة والعزيمة قوية لتحقيق الطموحات خلال المنافسات، وهو المطلوب مبدئياً من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني للبطولة، وفق رؤية لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة وبعد ذلك ستكبر الطموحات.

تركيز

كما أشار حارس مرمى منتخبنا الوطني، إلى أن الجميع على قلب رجل واحد على الرغم من تعدد الإصابات بصفوف «الأبيض» ولكن تلك النقطة ستكون دافعاً لنا لمزيد من الإجادة والتركيز.

لا سيما وأن الكرة الحديثة تعتمد على جماعية الأداء، وعلى سبيل المثال الدفاع يبدأ من الهجوم، وواصل: كل لاعب بمنتخب الإمارات الوطني الآن طموحه أن يؤدي بشكل قوي من أجل حسن تمثيل منتخب بلاده، كما أن بطولة الخليج في حد ذاتها تعطي دافعاً كبيراً للاعبين للتألق وإثبات الذات بعد أن شهدت نجومية العديد من اللاعبين خلال الدورات الماضية.

هدف

وكشف علي خصيف النقاب عن عقد اللاعبين اجتماعات خلال معسكر الفريق الحالي المقام في دبي، من أجل وضع هدف للمشاركة خلال البطولة المقبلة، والاتفاق على بذل أقصى جهد والتكاتف يداً واحدة سعياً لتحقيق الفوز للأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال علي خصيف: المنتخب يضم الآن بين صفوفه عدداً من اللاعبين الشباب الذين يشاركون للمرة الأولى في بطولة الخليج، مما يزيد من مسؤولية اللاعبين القدامى لدعم زملائهم والوقوف إلى جوارهم بقوة خلال الفترة المقبلة.

كما طالب علي خصيف الجماهير بمواصلة دعم المنتخب خلال الفترة المقبلة والوقوف إلى جانب اللاعبين الشباب لزيادة حماسهم وعطائهم وقال: نعلم أن جمهورنا وفي ولن يتأخر في دعم المنتخب ولاعبيه خلال تلك البطولة المهمة.

تجربةعلى جانب أخر، يختتم الأبيض تدريباته مساء اليوم استعداداً لتجربة منتخب لبنان «الأرز» التي ستقام مساء غدٍ على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر، وتعتبر بروفة جيدة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية.

وفرصة للجهاز الفني للاستقرار على تشكيلة الفريق، قبل المشاركة في منافسات «خليجي 25» التي تستضيفها البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، وسمح اتحاد الكرة للجماهير ووسائل الإعلام بحضور ودية «الأبيض» أمام «الأرز»، كما ظهر بدر ناصر لاعب شباب الأهلي في التدريب عقب قرار ضمه للقائمة.

وسيركز الجهاز الفني خلال تدريباته اليومية على تجهيز اللاعبين فنياً، والاستقرار على أنسب تشكيلة يخوض بها غمار منافسات البطولة، بعد أن واجه الجهاز الفني مشكلة تعدد الإصابات بصفوف اللاعبين، ما أدى إلى ابتعاد المدافع شاهين عبد الرحمن ولاعب خط الوسط طحنون الزعابي عن معسكر الفريق خلال الأيام الماضية، لذلك عمل المدرب أروابارينا على إيجاد البدائل التي تعوض غياب المصابين، وسيتم تجربة هؤلاء خلال بودية لبنان غداً.

وربما ستشهد تشكيلة اللعب الدفع بعدد من العناصر الشابة الجاهزة فنياً، خصوصاً في خط الدفاع من أجل منحها فرصة اللعب والاحتكاك ربما تلمع نجوميتهم خلال منافسات بطولة الخليج والتي عادة ما تكون بداية الانطلاقة للعديد من النجوم، كما حدث خلال الدورات الماضية لمختلف المنتخبات المشاركة.مستوى طيب وخلال التدريبات الماضية ظهر لاعبو «الأبيض» بمستوى طيب يبشر بالخير.

إضافة إلى انضباط اللاعبين داخل وخارج الملعب، مما سهل من مهمة الجهاز الفني في إدارة العمل، والتركيز على العمل الفني والتخطيط له بشكل جيد يضمن جاهزية جيدة للاعبين خلال الفترة المقبلة، كما ساهم الدعم المعنوي من قبل اللجنة الفنية والمنتخبات في استقرار أمور المعسكر المحلي الحالي.

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