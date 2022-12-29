الجهاز الفني لمنتخب الإمارات يضم بدر ناصر لقائمته في "خليجي 25"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم ضم بدر ناصر لاعب نادي شباب الأهلي لقائمة المنتخب استعدادا للمشاركة في دورة كأس الخليج العربي " خليجي 25".

ويلتقي منتخب الإمارات يوم الجمعة المقبل مع نظيره اللبناني وديا قبل السفر للمشاركة في الدورة التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل، بمدينة البصرة العراقية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد استبعد كل من شاهين عبدالرحمن، وطحنون الزعابي من القائمة بعد إصابتهما مع فريقيهما في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز