هدايا المنافسين تعزز صدارة الحصن

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وسع دبا الحصن المتصدر الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه إلى 3 نقاط قبل ثلاث جولات على ختام مباريات الدور الأول من دوري الهواة ليقترب الفريق من حسم لقب بطل الشتاء، إذ إن فريق المدرب الوطني محمد الجالبوت على طريق الانتصارات في مقبل الجولات.

واستفاد الحصن من هدايا الخصوم خلال مباريات الأسبوع 14 من مسابقة دوري الدرجة الأولى بعد وقوع كل من حتا والإمارات في فخ التعادل ليخسر الفريقان نقطتين مهمتين في مشوار الصعود لدوري الأضواء والشهرة لتربك التعادلات المشهد وتزيد من حرارة المباريات المقبلة، والتي ستكون على سطح صفيح ساخن على الرغم من برودة الطقس خلال هذه الأيام.

وعلى الرغم من تباين النتائج وموجة التعادلات إلا أن المراكز الأربعة الأولى بقيت على حالها بتربع الحصن على قمة الترتيب برصيد 30 نقطة، يليه حتا الوصيف «27 نقطة»، وحافظ الجزيرة الحمراء على المركز الثالث برصيد 24 نقطة على الرغم من غياب خلال مباريات الجولة 14 يليه الإمارات المتعادل ضد الذيد برصيد 23 نقطة، ويأتي العربي خامساً 21 نقطة.

واستغل دبا الحصن حالة عدم الاتزان التي يعاني منها الحمرية بعد خصم 3 نقاط من رصيده قبل أسبوع وتحويلها للفجيرة بقرار إداري، ونجح فريق المدرب محمد الجالبوت في فرض أسلوب لعبه وتقدم أمام الحمرية منذ الشوط الأول بثلاثية نظيفة وهي الأهداف التي جاءت بأقدام برازيلية عن طريق باولو هنريكي هدفين وهدف للاعب جيلمار.

وكان كل هدف يحكى روعة الآخر، خصوصاً الهدف الثاني والذي شهد تمريرات عدة داخل منطقة الجزاء، حيث تمايل الجمهور الحصناوي مع تابلوهات لاعبي الفريق، لكن ما يعاب على الفريق هي حالة التراخي الكبير في الشوط الثاني، والذي قلص فيه الفريق الضيف الفارق إلى هدف وحيد ولو استمرت المباراة لدقائق إضافية لأدرك الحمرية التعادل لتنتهي المباراة بفوز الحصن 3- 2.

نزيف

لم يتمكن حتا من الإبقاء على فارق النقطة بينه وبين الحصن ليقع في فخ التعادل على أرضية ملعبه أمام العربي القيواني الذي تولى تدريبه عبد الغني المهري العالم بخبايا الهواة ليقود الأخير فريقه إلى تجنب الهزيمة وينجح في كسب نقطة غالية عاد من ديار الإعصار.

ولم يكن الصقور بأفضل حال من حتا وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل أمام الذيد وهو التعادل الذي يضع علامات استفهام كبيرة في قدرة الإمارات في الذهاب بعيداً في المسابقة.

واستمرت سلسلة التعادلات وفشل العروبة في استثمار فوزه بسباعية في الجولة الماضية ليتعادل أمام الرمس بنتيجة 2 - 2، ولم يكن الفجيرة بأفضل حال من ابن عمه ووقع في فخ التعادل أيضاً أمام مسافي 2 - 2.

كما تعادل بينونة والتعاون بهدف لكل فريق، فضلاً عن تعادل الإمارات والذيد أيضاً 1 - 1، ويلاحظ أن جميع فرق رأس الخيمة لم تنجح في تحقيق أي فوز خلال هذه الجولة واكتفت بالتعادل.

وسط الترتيب

وفي وسط الترتيب يأتي مصفوت في المركز السادس برصيد 20 نقطة ثم مسافي بـ «19 نقطة»، في المركز السابع، يليه الذيد «19 نقطة» ثم التعاون والحمرية ولكليهما 18 نقطة.

وفي المركز الحادي عشر يأتي غلف اف سي برصيد «17 نقطة» بفارق نقطة عن العروبة الثاني عشر، ويحتل الرمس المركز الثالث عشر برصيد «14 نقطة»، يليه الفجيرة «13 نقطة»، ثم سيتي برصيد «12 نقطة» في المركز الخامس عشر وفي المركزين الأخيرين يأتي كل من بينونة برصيد «7 نقاط» ثم فرسان هيسبانيا برصيد «6 نقاط».

وتنطلق مباريات الأسبوع 15 يوم السبت المقبل بخمس مواجهات تجمع الرمس وحتا، التعاون ضد الجزيرة، العربي يستقبل الإمارات، الحمرية يلاقي بينونة، فرسان هيسبانيا ضد العروبة، وفي اليوم الأول من السنة الجديدة يرحل دبا الحصن لملعب مسافي، ويلاقي مصفوت فريق الفجيرة، والذيد يستضيف غلف اف سي.

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