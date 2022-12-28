الوحدة يمدد عقد روبن فيليب حتى 2027

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تجديد عقد البرتغالي المقيم روبن فيليب الظهير الأيسر للفريق الأول حتى عام 2027 في إطار مساعي إدارة النادي للحفاظ على المواهب الشابة في الفريق واستقراره الفني.

ويأتي التجديد للاعب بعدما قدم مستويات جيدة مع الفريق ونجح في حجز مكانه في التشكيلة الأساسية وحل مشكلة الظهير الأيسر في الفريق. وكان الوحدة جدد في فبراير الماضي عقد اللاعب الذي يبلغ من العمر 21 عاماً حتى 2024، ليمدد النادي ارتباطه مع النجم الشاب لمدة ثلاث سنوات أخرى.

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