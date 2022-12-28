«خليجي25» الأبيض يتدرب أمام عيون الإعلام الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يفتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أبوابه أمام مختلف وسائل الإعلام، خلال الحصة التدريبية التي تقام مساء اليوم على ملعب استاد آل مكتوم في نادي النصر، للمرة الأولى خلال تجمعه الحالي، الذي بدأ الاثنين الماضي للاطمئنان على جاهزية الأبيض وللوقوف على استعداداته للمشاركة في منافسات «خليجي 25»، التي ستقام في البصرة العراقية خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

فيما يعقد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب منتخبنا الوطني، مؤتمراً صحافياً مساء غد الخميس في قاعة المؤتمرات بنادي النصر للحديث عن مشاركة الأبيض في «خليجي 25»، ويتناول المؤتمر وجهة نظر المدرب في اختياراته للقائمة الحالية، وأسباب استبعاد عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم علي مبخوت، الهداف التاريخي لكرة الإمارات وهداف المنتخب.

والذي أثار قرار استبعاده العديد من الانتقادات للجهاز الفني من مشجعي المنتخب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولت معظم وكلات الأنباء العالمية خبر استبعاد علي مبخوت من قائمة الأبيض لـ«خليجي 25»، وعددت الوكالات إنجازات مبخوت خلال الفترة الماضية.

وألقت الضوء على سجله التهديفي، وأكدت أن خروج الهداف علي مبخوت يعتبر قراراً مفاجئاً لكل متابعي منتخب الإمارات، فيما شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً شديداً على مدرب المنتخب أروابارينا، بسبب قرار استبعاده مبخوت، وأبدوا استغرابهم من هذا القرار، وقالوا كيف يتم استبعاد لاعب هداف وضم لاعبين لم يشاركوا مع فرقهم بشكل أساسي منذ بداية الدوري.

وكذلك ضم لاعبين كبار في السن لن يخدموا توجهات المنتخب خلال الفترة المقبلة، التي يمر فيها المنتخب بمرحلة تجديد بالصفوف.

وبعيداً عن أزمة استبعاد مبخوت، سيغيب أيضاٌ طحنون الزعابي لاعب الوحدة عن البطولة بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بكدمة قوية بكاحل القدم وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.

استعداد

يواصل الأبيض تدريباته اليومية على ملعب استاد آل مكتوم، استعداداً لملاقاة لبنان ودياً بعد غد على الملعب نفسه، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا على الجوانب الفنية وخطة اللعب، واختيار التشكيلة الأساسية التي سيتم الاعتماد عليها خلال منافسات بطولة كأس الخليج، وتبدو الأمور طبيعية لعناصر خطي الوسط والهجوم، لتوافر العديد من اللاعبين القادرين على تمثيل المنتخب خير تمثيل خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز عناصر بديلة تكون جاهزة للعب خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر مباراة لبنان فرصة أمام الجهاز الفني لتثبيت لاعبي خط الدفاع وتجربة عدد من اللاعبين في مختلف مراكز الخط للاستقرار على التوليفة المناسبة التي سيدفع بها خلال منافسات بطولة كأس الخليج في البصرة، ومن هنا تكتسب مباراة لبنان أهمية كبيرة للجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين قبل التوجه إلى العراق 2 يناير المقبل.

ويحظى مران المنتخب الوطني بمتابعة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأعضاء اللجنة الفنية والمنتخبات برئاسة حميد الطاير، الذي يحرص على الوجود بشكل يومي والسعي لتذليل أي صعاب أمام الجهاز الفني سعياً لرفع المعنويات وتحفيز اللاعبين.

3 قطارات و50 حافلة لنقل الجماهير مجاناً

أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس عن مجانية نقل جماهير «خليجي 25» من داخل مختلف أحياء البصرة إلى الملاعب، فيما أشارت إلى تخصيص 3 قطارات و50 حافلة لنقل الجماهير من المحافظات إلى البصرة.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الفنية طالب بايش: هناك عمليتان لنقل الجماهير، الأولى من داخل محافظة البصرة إلى الملاعب والتي ستكون بالمجان، مبيناً أن الثانية هي نقل الجماهير من المحافظات إلى البصرة بإشراك القطاع الخاص والتي تعتبر غير مجانية، إلا أنه تم تحديد سعرها والتي تتضمن نسبة تخفيض.

وأضاف: تم تخصيص 50 حافلة لنقل الجماهير في البصرة، وهي ذات طابق واحد وطابقين، موضحاً أن الدفعة الأولى وصلت وخلال ساعات ستصل الدفعة الثانية.

وبين أنه «تم وضعها في أحد المواقف بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء للمحافظة».

لافتاً إلى أنه سيتم نقل هذه الحافلات إلى مدينة رياضية، وبشأن القطارات، ذكر بايش أنه «تم تخصيص 3 قطارات لنقل الجماهير، والتي تمر بجميع المحافظات وهي بغداد - البصرة وبالعكس»، لافتاً إلى أنه تم تهيئة رحلات يومية، كما أن وزارة النقل جاهزة بجميع الإمكانيات الموجودة لإنجاح بطولة «خليجي 25».

25 لاعباً في قائمة منتخب البحرين

اختار البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب البحرين الوطني لكرة القدم 25 لاعباً، ضمن القائمة الأولية استعداداً للمشاركة في خليجي 25، التي ستقام في مدينة البصرة العراقية، خلال الفترة ما بين 6 حتى 19 يناير المقبل.

وضمت القائمة كلاً من: عبدالله الخلاصي، عبدالوهاب المالود، أحمد الشروقي، أمين بن عدي، سيد محمد جعفر، وليد الحيام (المحرق)، عبدالكريم فردان، علي حرم.

حمد شمسان، جاسم الشيخ، كميل الأسود، محمد مرهون، سيد رضا عيسى (الرفاع)، أحمد بوغمار، مهدي حميدان، محمد عادل، سيد ضياء سعيد (الخالدية)، إبراهيم لطف الله (الأهلي)، عمر سالم (البديع)، عمار محمد، إبراهيم الختال، مهدي عبداللطيف (المنامة)، حمزة إدريس (الرفاع الشرقي)، علي مدن (عجمان الإماراتي)، عبدالله يوسف (برسيجا جاكرتا الإندونيسي).

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