شرطة دبي تكرم فرق عمل إجراءات سفر جمهور المونديال

المصدر: دبي - البيان

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شهد اللواء علي عتيق بن لاحج، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة في شرطة دبي، حفل تكريم فرق العمل التي ساهمت في تأمين وتسهيل إجراءات سفر الجماهير خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم المقامة قطر 2022، وذلك بحضور العميد أحمد عبيد المهيري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، ونائبه العميد حمد بن ديلان، وصلاح تهلك، الرئيس المشترك للعمليات في سوق دبي الحرة، وموظفي الإدارة العامة من الضباط والأفراد، وممثلين عن الشركاء من مطارات دبي، وجمارك دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والسوق الحرة، و«دناتا»، وشركاء من القطاع الخاص، في نادي ضباط شرطة دبي.

وتوجه اللواء علي عتيق بن لاحج،، بالشكر والتقدير لجهود فرق العمل، وحرصهم على التعاون وتكثيف الجهود، وأداء المهام باحترافية ومهنية لضمان تحقيق أعلى معايير التميز في الخدمات المقدمة لمستخدمي مطارات دبي، والتي أثمرت وتثمر على الدوام، عن تحقيق إنجازات متميزة، تعكس العمل المتميز لمطارات دبي وشرطة دبي بشكل عام.

وأعرب اللواء بن لاحج عن سعادته بما حققته فرق العمل، مؤكداً أن ما قدموه من جهد وتفانٍ وإخلاص في المطارات، لتقديم الدعم خلال بطولة كأس العالم، وتأمين وتسهيل إجراءات سفر الجماهير ذهاباً وإياباً بين دبي والدوحة، ومد يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها، أسعد وأثرى تجربة المسافرين خلال مونديال قطر 2022، وهو ما عكس الصورة المشرفة والريادية لإمارة دبي، وأكد على قدرتنا على التعامل مع مختلف الأحداث والفعاليات والمبادرات، وعزز من نجاح مطارات دبي، وساهم في الدفع بمسيرتنا نحو تحقيق المستهدفات المستقبلية، وبلوغ النجاح والتميز في تقديم كل الخدمات المتميزة، ويرسخ مكانة مطارات دبي إقليمياً وعالمياً.

وكرم اللواء علي عتيق بن لاحج، في نهاية الحفل، أكثر من 300 موظف وموظفة، ممن عملوا طوال فترة المونديال على تأمين وتسهيل إجراءات سفر الجماهير، ليعيشوا تجربة متميزة لا تنسى.

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