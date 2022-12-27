دبا يقدم مدربه الجديد حسن العبدولي للإعلام

المصدر: دبا - محمد فضل

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أعلن نادي دبا الفجيرة تعاقده رسمياً مع المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني السابق للوصل خلفاً للفرنسي عيسى غريغوري الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج، كما تم التعاقد أيضاً مع مساعده الكابتن دكتور سعد جميل إبراهيم.

وشهد توقيع العقد مع المدربين كل من أحمد سعيد الظنحاني رئيس شركة كرة القدم وعبدالله الظنحاني المدير التنفيذي للشركة، وتم تقديم العبدولي ومساعده جميل لأجهزة الإعلام إيذاناً ببدء مرحلة جديدة للجهاز الفني الجديد والذي تنتظره مهمة صعبة تتمثل في إبقاء "النواخذة" في دوري أدنوك للمحترفين.

ورحب أحمد الظنحاني رئيس شركة كرة القدم بدبا الفجيرة بالمدرب الجديد متمنياً له التوفيق مع النواخذة خلال مباريات الدوري المقبلة، مشيراً إلى أن اختيار العبدولي تم بعد التشاور مع أعضاء مجلس إدارة النادي بسبب الخبرة الكبيرة التي يمتلكها المدرب في الدوري الإماراتي من خلال إشرافه على فريق الوصل وعمله بجانب المدرب الوطني مهدي علي خلال توليه تدريب شباب الأهلي.

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