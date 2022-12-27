«صدارة المحترفين» تتنقل بين 5 أندية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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تأرجحت صدارة دوري أدنوك للمحترفين بين 5 أندية منذ انطلاقة الدوري وحتى الجولة 12، وهي الشارقة وشباب الأهلي والوصل والوحدة، بجانب البطائح الذي تصدر في الجولة الأولى، فيما استرد الشارقة القمة بنهاية الجولة 12، بعد 43 يوماً من خسارته لها في الجولة العاشرة إثر تعادله في ملعبه مع ضيفه العين 2 ـ 2، واعتلى الشارقة قمة الترتيب هذه المرة منفرداً برصيد 26 نقطة بعد فوزه خارج ملعبه على مستضيفه دبا الفجيرة بهدفين دون رد ليتقدم بفارق نقطة عن أقرب منافسيه «شباب الأهلي».

ونال الشارقة، النصيب الأكبر من الصدارة بعد 5 جولات، منها 4 جولات متتالية، فيما نالت 3 أندية أخرى، الصدارة، وآخرها شباب الأهلي.، فيما دخلت أندية البطائح والوصل والوحدة على الخط لجولة واحدة.

وبدأت منافسات الدوري بمفاجأة من البطائح، بتصدره جدول الترتيب مع نهاية الجولة الأولى، إلا أن نتائجه تراجعت بعد ذلك، ليتواجد حالياً في المركز 11 برصيد 13 نقطة.

وسيطر الشارقة على الصدارة، وحافظ عليها 4 جولات متتالية من الجولة الثانية إلى الخامسة، بعد سلسلة مميزة من النتائج، واستعاد الصدارة بعد مباريات الجولة السابعة، لكن الشارقة لم يحافظ على الصدارة في ظل الصراع الكبير والمثير مع المنافسين، ليحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة قبل التوقف للمونديال بفارق نقطتين عن المتصدر، مع نهاية الجولة العاشرة.

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وحسم شباب الأهلي، الصدارة مرتين بعد مباريات الجولتين العاشرة،والـ 11 ،مستفيداً من فارق المواجهات المباشرة عن الوحدة بالجولة 10،واستمر منفرداً بالقمة بعد الجولة 11، قبل أن يفقدها بخسارته من بني ياس.

الوصل والوحدة

ودخل الوصل في لعبة الكراسي الموسيقية على الصدارة، وحسم المركز الأول مرة واحدة مع نهاية الجولة السادسة، ويتواجد حالياً في المركز السادس برصيد 22 نقطة، ولم يترك الوحدة، صراع الصدارة دون وضع بصمته بحجز المركز الأول مع نهاية الجولة الثامنة.

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