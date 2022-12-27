حسن إسماعيل: الكرات الثابتة تحرج حراس المرمى

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، أن الكرات الثابتة تسببت في حرج كبير لحراس المرمى خلال الجولة الثانية عشرة لدوري أدنوك، بعد أن مني مرماهم بالعديد من الأهداف من تلك الكرات، لقلة التركيز وعدم التمركز الصحيح، ما يتطلب وقفة من مدربي حراس المرمى لتدارك تلك الملاحظة التي كانت وراء خسارة عدد من الفرق خلال تلك الجولة.

وأضاف حسن إسماعيل: الكرات العرضية لا تزال تشكل الخطر الأكبر على الدفاع وحارس المرمى، وظهر ذلك بشكل قوي خلال مونديال قطر، وتواصل خلال منافسات الدوري المحلي، ما يتطلب مزيداً من التنظيم الدفاعي وزيادة التركيز من قبل حراس المرمى للحد من تلك الخطورة، ولعل فترة توقف الدوري تكون فرصة أمام الأجهزة الفنية للعمل على تصحيح العديد من الأمور الفنية التي برزت بشكل سلبي خلال الجولات الماضية.

تألق متواصل

كما أشاد حسن إسماعيل بمستوى عدد من الحراس خلال الجولة المنتهية، من بينهم فهد الضنحاني حارس بني ياس الذي يعتبر بمثابة خط دفاع بأكمله، وتألق بشكل كبير للمرة الثانية على التوالي، وقدم مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي بملعبه، بعدما زاد عن مرماه ببسالة أمام الضغط الهجومي لشباب الأهلي، وأنقذ مرماه من عدة أهداف محققة، وكان أحد أهم أسباب فوز فريقه بنتيجة المباراة.

إضافة إلى حارس مرمى عجمان علي الحوسني الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة وكان وراء فوز فريقه خارج ملعبه على الوحدة، وكذلك حارس مرمى الوصل خالد السناني الذي ظهر بمستوى طيب خلال مباراة فريقه أمام العين وزاد عن مرماه ببسالة على الرغم من الهدف الذي مني به مرماه، وحارس خورفكان أحمد الحوسني الذي تصدى لركلة مالابا.

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