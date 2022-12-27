خالد عبيد: عدم ثبات مستوى الفرق مشكلة «دورينا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد خالد عبيد لاعب ومدير فريق النصر الأسبق، أن مشكلة دوري أدنوك للمحترفين، تتمثل في عدم ثبات أداء الفرق من مباراة لأخرى، ما يؤثر على المستوى العام للمسابقة، إضافة إلى تراجع أداء عدد من فرق القمة في الآونة الأخيرة، وهبوط مستوى عدد ليس بقليل من اللاعبين الأجانب والمقيمين، وقال: لعل فترة التوقف الحالية للدوري فرصة أمام الأجهزة الفنية لتدارك السلبيات، إضافة إلى استبدال العناصر من اللاعبين التي لم تحقق الإضافة المرجوة خلال فترة القيد الشتوي التي تبدأ من 11 يناير المقبل.

إصرار

وأشاد خالد عبيد بإصرار فريق الشارقة على العودة للصدارة مرة أخرى، بعد أن فقدها خلال الجولات الماضية نتيجة نقص الصفوف، وأضاف: هذا ليس بغريب عن الشارقة الذي يضم بين صفوفه نخبة من أفضل لاعبي الدوري، مما يعزز من قوة المنافسة، فيما خسارة شباب الأهلي على أرضه وبين جماهيره تعتبر مفاجأة بكل المقاييس، خاصة وأن معنويات لاعبيه مرتفعة بالصدارة والفوز على الوصل في الجولة الماضية، ولكن الفريق دفع ثمن تعدد أخطائه الدفاعية غالياً.

علاج نفسي

وأبدى استغرابه من تراجع أداء فريق الوحدة، إلى المركز الرابع بعدما توقف رصيده عند 23 نقطة، ولم يتذوق الفريق طعم الفوز في آخر 5 مباريات، وقال: الفريق في حاجة ماسة لإعادة العامل الذهني والنفسي للاعبين خلال فترة التوقف الحالية، وكذلك فريق الجزيرة الذي هبط ترتيبه إلى المركز الخامس.

قوى جديدة

وأضاف: عجمان ارتقى إلى المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفضل خبره مدربه وحسن تعامله مع المباريات، ومبادرته للمنافسين بعمل تكتيكي مميز في كل مباراة، وخلال مباراة الفريق أمام الوحدة أغلق الأطراف.

وكذلك بني ياس الذي قفز للمركز التاسع بعد حصد 4 نقاط في آخر جولتين بالتعادل مع العين والفوز على شباب الأهلي في ملعبهما، ومستوى الفريق في تصاعد ويكفي القول إنه فرض أسلوبه على شباب الأهلي مما مكنه من تحقيق الفوز. وأيضاً فريق خورفكان الذي تطور كثيراً في عهد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، تنظيمياً ودفاعياً، كما أشار إلى تأزم موقف كلباء الذي فقد نقاطاً عديدة خلال الجولات الماضية، ويجب على المدرب احتواء غرفة الملابس حتى يعود الفريق لتقديم الأداء القوي.

صراع القاع

وعن صراع القاع، قال: التعادل الذي حققه النصر أمام البطائح لم يشفع له، بعد أن دخل الفريق منعطفاً خطراً، نتيجة عدم المردود الجيد لبعض اللاعبين، مما يستلزم ضرورة التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة القيد الشتوي، أما الظفرة فقد تطور مستواه فنياً وتكتيكياً خلال الجولات الماضية بشكل واضح، ولكن الفريق يفتقد المهاجم الذي يترجم الفرص التي تسنح إلى أهداف، أما دبا فيحتاج إلى تدعيم صفوفه بلاعبين قادرين على صنع الفارق خلال مرحلة القيد الشتوي.

آراء فنية

* 5 دقائق من الارتباك لمدافعي شباب الأهلي جعلت الفريق يدفع الثمن غالياً بالتنازل عن الصدارة.

* البطائح يقدم مستوى جيداً ويلعب بشكل مفتوح، لكن أنصحه بالحذر من تطبيق تلك الطريقة أمام الفرق الكبيرة.

* من غير المعقول بعد مضي 12 جولة ومدرب العين لا يحسن التعامل في تشكيلة الفريق، ما أفقد الفريق خطورته.

* كمارا لاعب الشارقة يقدم مستوى أفضل بكثير من بيانيتش والكاسير صاحبيْ الراتب المرتفع.

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