أخطاء التحكيم مؤثرة في الجولة 12

المصدر: دبي - البيان

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لم ينل الأداء التحكيمي حالة الرضا الكاملة خلال الجولة الثانية عشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تأثرت نتيجة مباراتين بالأخطاء، وعدم احتساب ركلتي جزاء، وعدم طرد محمد الشامسي حارس الوحدة لعرقلة مهاجم عجمان، وعدم تدخل الـ«VAR» في 4 حالات خلال المباريات، ما يتطلب من إدارة الحكام ضرورة تصحيح مسار التحكيم خلال فترة التوقف الحالية، والسعي لتدارك سلبيات الأداء التي برزت بقوة خلال الجولات الأخيرة.

وشهدت مباراة النصر مع البطائح عدم احتساب ركلة جزاء واضحة للنصر لصالح منديز، وارتدت الكرة لصالح البطائح وبنفس الطريقة عرقل سيف راشد ولكن تم احتساب ركلة جزاء للبطائح، مما يعتبر تفاوتاً في اتخاذ القرار الذي أثر في نتيجة المباراة، وفي مباراة العين مع الوصل قام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء للاعب الوصل حسن إبراهيم وتدخلت تقنية «الفار» وصححت القرار بإلغاء الطرد، فيما تم التغاضي عن إنذار ايريك مرتين ومن ثم الطرد، كما تم التغاضي عن احتساب ركلة جزاء للعين، وشهدت مباراة شباب الأهلي مع بني ياس احتساب الهدف الثاني للسماوي على الرغم من ارتكاب لاعب بني ياس خطأ قبل التسجيل وكان يجب احتساب فاول عليه، مما أثر على نتيجة المباراة.

وشهدت مباراة الشارقة مع دبا طرداً غير مستحق للاعب دبا منصور محمد حيث إن الإنذار يكفي في مثل تلك الحالة فيما يستحق لاعب الشارقة بيانيتش الطرد للسلوك المشين بدون كرة.

حالات تحكيمية

● تلقى لاعب شباب الأهلي وليد عباس إنذاراً بسبب احتكاك طبيعي لا يستحق عليه البطاقة الحمراء.

● تدخل إيجابي من تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح كلباء.

● طالب عجمان بركلة جزاء في مباراته مع الوحدة ولكن الاحتكاك لا يرتقي لركلة.

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