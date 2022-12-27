«الأبيض».. 26 لاعباً في قائمة «خليجي 25»

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يخوض الأبيض مرانه مساء اليوم وهو مكتمل الصفوف، بعد أن منح الجهاز الفني عدداً من اللاعبين راحة من المران في اليوم الأول للتجمع أمس لالتقاط الأنفاس بعد المشاركة في منافسات الجولة 12 لدوري أدنوك، ويحرص الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا على إيصال اللاعبين لمستوى فني وبدني عال خلال المران، خاصة وأن عدداً منهم لم يظهر بمستواه خلال الجولات الأخيرة للدوري، حتى يصل اللاعبون إلى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاقة منافسات خليجي 25 والتي ستقام في البصرة خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير المقبل.

قائمة

وكان الأبيض قد تجمع ظهر أمس في دبي بحضور 26 لاعباً، حيث ضمتهم القائمة النهائية التي ستخوض منافسات البطولة الخليجية بالعراق وهم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، حسن المحرمي، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، خالد الهاشمي، عبدالسلام محمد، حسن المحرمي، خالد الظنحاني، عبدالعزيز هيكل، أحمد جميل، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، سبيستيان تيغالي.

وخلت القائمة من الهداف التاريخي لـ «الأبيض» علي مبخوت «32 عاماً»، وجاء استبعاده مفاجئاً لا سيما أنه الهداف التاريخي برصيد 81 هدفاً، وللدوري الإماراتي بـ 194 هدفاً، كما أنه يتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي برصيد 13 هدفاً، ولم يعلن الأرجنتيني أروابارينا أسباب استبعاد مبخوت هداف النسخة الأخيرة من كأس الخليج «خليجي 24» قطر 2019، برصيد 5 أهداف. كما خلت القائمة من فهد الضنحاني، وحسن حمزة وسالم سلطان والحسن صالح وسعيد جمعة ويحيى نادر وأحمد برمان وأحمد فوزي.

أهمية

واستهل المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا الوطني المران أمس، بالترحيب باللاعبين وشرح برنامج المعسكر، وتوضيح أهميته في الاستعداد الجيد والقوي قبل المشاركة في منافسات «خليجي 25»، مؤكداً للاعبين على أهمية تلك المشاركة والرغبة القوية في المنافسة على لقبها، سعياً لتحقيق البطولة للمرة الثالثة بعد أن سبق وفاز بكأسها عامي 2007 و2013، وضرورة أن يكون لدى اللاعبين عزيمة قوية وروح معنوية عالية لتحقيق أمنية جماهيرهم وقال لهم في ختام كلمته ثقتي فيكم كبيرة وواثق أنكم على قدر المسؤولية.

وتتواصل تدريبات الأبيض خلال معسكر دبي والذي يتخلله لعب مباراة ودية أمام نظيره اللبناني يوم 30 ديسمبر الجاري، عند السابعة والنصف مساء على ملعب استاد آل مكتوم، وستكون المباراة مفتوحة أمام الجماهير ومختلف وسائل الإعلام للاطمئنان على جاهزية المنتخب قبل التوجه إلى البصرة يوم 2 يناير المقبل.

وتعتبر مباراة الأبيض مع البحرين 7 يناير المهمة الأولى لمنتخبنا خلال منافسات خليجي 25، حيث يطمح الجميع في تحقيق الفوز ليكون دافعاً قوياً للتأهل والفوز خلال اللقاء التالي أمام الكويت يوم 10 يناير، ثم يختتم الأبيض منافسات الدور الأول بملاقاة قطر يوم 13 من الشهر نفسه، والتي ستكون بوابة العبور للمربع الذهبي للبطولة.

من جهته، قال الدكتور عبد الله مسفر المدير الفني لفريق حتا، إن الأبيض قادر على المنافسة في «خليجي 25» والوصول إلى المباراة النهائية، ولكن لابد من التجهيز الجيد خلال الفترة الحالية وتهيئة اللاعبين ذهنياً خاصة وأن عدداً من فرق المقدمة التي تضم العديد من لاعبي المنتخب دون المستوى خلال الجولات الأخيرة للدوري نظراً للتوقف الطويل. وقال كنت أتمنى عدم التوقف للدوري حتى يقوم بتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بما يتواكب مع أهمية البطولة.

تأهل

وواصل الدكتور عبد الله مسفر: علينا تحديد هدفنا من المشاركة، ومن ثم التركيز على كيفية التأهل عن مجموعتنا من خلال الأداء القوي والنتائج الإيجابية التي تضمن لنا تحقيق النجاح في الخطوة الأولى وبعد ذلك نرسم خارطة طريق الوصول إلى الهدف التالي، حيث سنتقابل مع فرق أقوى ونحن قادرون على التعامل الجيد معها خاصة وأنه سبق ملاقاة بعضهم مثل المنتخب العراقي خلال تصفيات المونديال وحققنا معه نتائج إيجابية.

واختتم الدكتور عبد الله مسفر بقوله: ثقتنا كبيرة في لاعبينا وأنهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، صحيح أن متوسط أعمارهم صغير ولكنهم اكتسبوا خبرات جيدة من تعدد المشاركات خلال الفترة الماضية، وأنهم قادرون على إسعاد جماهيرهم خلال تلك البطولة، وإذا كان علي مبخوت غائباً فإن المنتخب كله علي مبخوت.

إصابة شاهين

اعتذر لاعب منتخبنا الوطني شاهين عبد الرحمن عن عدم المشاركة في «خليجي 25» البصرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام دبا الفجيرة وحاجته للعلاج والراحة لمدة أسبوعين.

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