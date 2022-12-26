«البركان» يثور في وجه الكبار

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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واصل عجمان نتائجه المميزة واستحق لقب «الحصان الأسود» في الموسم الحالي بعدما نجح في الارتقاء إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين عقب نهاية الجولة الـ 12 وفوزه خارج قواعده مساء أول من أمس على الوحدة بهدف دون رد، ليحصد ثلاث نقاط غالية قبل توقف الدوري.

وحقق «البرتقالي» نتائج أكثر من رائعة بالفوز على الجزيرة والوحدة والتعادل مع العين خلال الدور الأول.

وحقق «البركان» إنجازاً بحصد 23 نقطة لأول مرة في أكبر معدل من النقاط جمعه الفريق في الدور الأول في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، إذ كان أكبر عدد من النقاط تحصل عليه الفريق في الدور الأول في موسم 2008-2009 عندما جمع 18 نقطة في 11 مباراة، ليسير الفريق بخطى ثابتة في الموسم الحالي وينضم إلى المربع الذهبي بفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر.

فوز مستحق

وأكد الصربي غوران مدرب عجمان أن فريقه استحق الفوز على الوحدة عطفاً على الأداء الذي قدمه الفريق على مدار شوطي اللقاء، مشيراً إلى أن عجمان يلعب بالطريقة التي تناسب كل مباراة على حدة وبحسب ظروف المنافس، وليس بالاعتماد فقط على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة.

وقال:«لعبنا بذكاء أمام الوحدة، واللاعبون التزموا بتعليمات الجهاز الفني، وظهروا بروح معنوية عالية رغم أن المواجهة كانت صعبة أمام منافس قوي مثل الوحدة الذي يمتلك خط هجوم قوياً».

وأضاف:«نجحنا في الخروج بالشوط الأول بلا أخطاء، وفي الشوط الثاني سنحت للوحدة بعض الفرص وحاولنا الرد عن طريق الهجمات المرتدة السريعة، وتمكنا من التسجيل من ركنية، ثم غيرت الأسلوب باللعب بـ 5 مدافعين، وأعتقد أن الجميع قدم مستوى جيداً للغاية».

في المقابل واصل الوحدة تراجعه بشكل مستغرب بعد العودة من فترة التوقف ليفقد الفريق 5 نقاط في آخر مباراتين أمام خورفكان وعجمان، وقبلها الخروج من 3 بطولات، عندما خسر نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الماضي أمام الشارقة، ثم وداع البطولة هذا الموسم بالخسارة أمام شباب الأهلي، والخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد العين.

ووضح أن الفريق يعاني بشكل كبير على مستوى التحضير النفسي والذهني، إذ ظهر العنابي بعيداً عن مستواه الذي كان عليه قبل التوقف الأخير، ليصبح أكثر الفرق تضرراً، حيث تواصلت المعاناة الهجومية في عدم تسجيل الأهداف رغم الأسماء التي يمتلكها، وبدا الجميع دون المستوى بصورة غير مبررة.

يوم صعب

من جهته وصف الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة الخسارة بـ «يوم صعب» لأنها الأولى في الدوري بعد 8 مباريات من دون هزيمة، وقال:«لا يمكن لأحد القول إن اللاعبين لم يحاولوا، لكن الفريق افتقد للقوة في المباريات الأخيرة، وللأسف لم نظهر بالصورة المطلوبة».

وانتقد خيمينيز كثرة التوقفات خلال المباراة، مضيفاً:«كان من الصعب العودة في النتيجة نظراً لكثرة التوقفات التي حدثت خلال اللقاء، فقد أتى عجمان للدفاع والخروج بالتعادل ولكنه في النهاية حقق الفوز».

وتابع:«مشكلتنا أننا ربما نحتاج مباراتين لتسجيل هدف واحد وعندما نرتكب خطأ نستقبل هدفاً، وعجمان سجل نتيجة غياب التركيز، بعض الفرق قد تحتاج إلى فرصتين فقط لتسجيل هدف، ولكننا في الوحدة نحتاج للكثير من الفرص للتسجيل وهو ما يجعل المباريات صعبة للغاية».

وحول إمكانية إجراء تغييرات على اللاعبين في الانتقالات الشتوية، قال خيمينيز:«هذا ليس قراري وأنا أعمل بالمجموعة التي أمتلكها في الفريق بدليل أننا حققنا نتائج إيجابية قبل ذلك، وتعرضنا لأول خسارة في الدوري بعد 3 أشهر، عندما تستأنف المسابقة سأعمل بالمجموعة المتواجدة وسنحاول العودة إلى سكة الانتصارات بكل الطرق الممكنة».

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