«ريمونتادا» خورفكان أمام كلباء حديث الساحل الشرقي

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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ظلت «الريمونتادا» التي حققها فريق خورفكان أمام جاره كلباء حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس الرياضية في الساحل الشرقي خصوصاً وأن سيناريو المباراة لم يكن متوقعاً، وبرهن لاعبو خورفكان أن صحوة النسور الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين لم تكن محض صدفة، بعد أن تمكن المدرب عبد العزيز العنبري المدير الفني لخورفكان من تحقيق الفريق لفوز غال ومثير، بعد أن كان الفريق متأخراً أمام نمور كلباء حتى الدقيقة 90 بهدف ليكشر نسور الخور عن أنيابهم و يعدلوا النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ويضيفوا هدفاً ثانياً بعد وصول دقائق المباراة إلى الدقيقة 111.

وربما عض مدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي، أصابع الندم على زجه بالمحترف التوغولي بينال ملابا منذ البداية بعد إضاعته لركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني فضلاً عن إهداره لأكثر من فرصة مضمونة أمام المرمى ليتم تبديله سريعاً ويحل مكانه اللاعب «المظلوم» أحمد عامر الذي أحرج مدربه مجيدي بعد أن دون على هدف النمور الأول والوحيد فور دخوله أرضية الملعب من ضربة ثابتة لعبها بإتقان، حيث صنف الهدف بأنه الأفضل في الجولة 12 من قبل المراقبين والمحللين، ولو كان اللاعب أحمد عامر موجوداً منذ البداية لتغير كل شيء في المباراة لكن نظرة مجيدي في ملابا لم تكن موفقة على الإطلاق، وحتى عند تبديله لم يكن النمر التوغولي راضياً عن مغادرته أرضية الملعب وتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس دون الجلوس مع بقية زملائه في دكة البدلاء، وعقب فوز خورفكان ابتعد الفريق كثيراً عن مناطق الهبوط بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر وتجمد كلباء عند 17 نقطة في المركز الثامن.

ضغط

بدوره بارك المدرب عبد العزيز العنبري للاعبي خورفكان العودة بعد التأخر بهدف، لافتاً إلى أن كلباء وضع لاعبي خورفكان تحت الضغط بعد التقدم بالهدف الأول لكن ثقتي كانت كبيرة في اللاعبين في العودة، مشيراً إلى أنه سبق وأن نبه نجوم الفريق إلى أن التأخر في النتيجة لا يعني الاستسلام للهزيمة ويجب أن يتحلوا بالعزيمة والإصرار وهذا ما حدث فعلياً أمام الوحدة في الجولة الماضية، بعد أن أدرك الفريق التعادل في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع، وخلال لقاء كلباء نجح لاعبو الفريق في تحقيق «ريمونتادا» شبه مستحيلة، وأضاف: ثقتي كبيرة في لاعبي فريقي وأتمنى لهم التوفيق دائماً.

ميركاتو

وفيما يتعلق بفترة التوقف المقبلة أشار العنبري، إلى أن كل الفرق ستستفيد منها والتي تتخللها انطلاقة «الميركاتو» الشتوي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن فريقه محتاج إلى بعض الإضافات النوعية في بعض المراكز، ويجب أن يكون الفريق في أفضل حالاته خلال فترة إياب الدور الثاني من دوري أدنوك للمحترفين، كما وصف العنبري فريق كلباء بالفريق المنظم والمجتهد ولابد من توجيه التهنئة للاعبي النمور على الأداء.

طرد مؤثر

من جانبه، قال فرهاد مجيدي مدرب كلباء: فريقي لا يستحق والمباراة كانت بأيدي لاعبينا بعد التقدم بهدف حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة لكن طرد اللاعب ايغور روسي ساهم في إدراك الفريق المضيف للتعادل وجعل المباراة تسير في منحى آخر، موضحاً أن فريق خورفكان خاض المباراة بدافع أكبر خصوصاً في الوقت بدل الضائع وكان من الضروري للاعبي النمور الحفاظ على التركيز والتقدم بالنتيجة حتى صافرة الحكم النهائية، لافتاً إلى أن النقص أثر على إيقاع اللاعبين ووعد مجيدي بتصحيح الأخطاء والاستفادة من فترة التوقف.

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