بني ياس.. فوز تاريخي في دقيقتين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فقد شباب الأهلي، صدارة دوري أدنوك للمحترفين، وتوقف رصيده عند 25 نقطة، متراجعاً للمركز الثاني بتلقيه الخسارة الثالثة هذا الموسم أمام بني ياس بنتيجة 1 - 2 في الجولة 12 للدوري وكان الفريق خسر من الشارقة والظفرة، في جولات سابقة، وترك «فرسان دبي» القمة لمنافسه الشارقة الذي فاز على دبا الفجيرة 2 - 0، ليتأجل حسم بطل الشتاء إلى نهاية الدور الأول بمباريات الجولة 13 يومي 22 و23 يناير المقبل.

وفي المقابل، حقق بني ياس، انتصاراً تاريخياً، بفوزه الأول على ملعب شباب الأهلي في دبي بدوري المحترفين، وكانت دقيقتان و11 ثانية كافية لتحقيق الانتصار، الذي وضع الفريق في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراة أمام ضيفه الوحدة في ختام الدور الأول للدوري، وأحرز بني ياس هدفيه بفارق 2:11 دقيقة فقط.

هدف وليد

واللافت، في قمة شباب الأهلي وبني ياس، تسجيل وليد عباس هدف شباب الأهلي، ليكون ثاني مدافع يسجل لـ«فرسان دبي» في دوري المحترفين هذا الموسم، بعد يوسف جابر، والهدف هو الثاني لوليد في المباراة الثانية على التوالي لفريقه في مرمى بني ياس، والهدفان كانا من صناعة زميله الأرجنتيني كارتابيا، كما تسبب وليد في الخطأ الذي سجل منه بني ياس هدفه الأول عن طريق سواريز، ليكون الهدف الأول من ضربة حرة مباشرة في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين منذ هدف شباب الأهلي عام 2016، والذي سجله أحمد خليل لاعب«فرسان دبي» السابق والبطائح الحالي.

انسجام

وقال الروماني إيسايلا مدرب بني ياس: من الجيد إنهاء عام 2022، بفوز مهم على متصدر الدوري، ولكننا لا نزال نحتاج إلى المزيد من الوقت للتحسن، ولذا نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة، وأتوقع أن تزداد قوة الفريق مع اكتمال الصفوف، لأننا نعاني من غيابات عدة، وهدفنا وصول اللاعبين إلى تحقيق المزيد من الانسجام خلال فترة التوقف المقبلة، وسننتظر ما يمكن أن يحدث خلال الانتقالات الشتوية، لأن كل الأندية بما فيها الكبيرة، تحتاج إلى تجديد للدماء.

وقال البرتغالي جارديم مدرب شباب الأهلي: لم نقدم المستوى المتوقع من متصدر للدوري، وينافس للحفاظ على القمة، وتحديداً في الشوط الأول.

وقال فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس:علينا أن نحافظ على عقلية الخروج من المباريات بالنقاط الثلاث، وعدم الغرور بعدما حصلنا على 4 نقاط في الجولتين الأخيرتين، والذي أعتبره ثمرة وحدة اللاعبين على تحقيق أهداف الفريق، ولا نزال نحتاج إلى الوقت لتحقيق المزيد من الانسجام، وكنت أتمنى عدم توقف الدوري، للاستفادة من تطور بني ياس الحالي، ولكننا نقف جميعاً خلف منتخبنا في مهمته الخليجية المقبلة.

تركيز

وقال يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي: قدمنا مباراة جيدة ولم نوفق بترجمة الفرص إلى أهداف، وعلينا التعلم من الخسارة، ونزيد من جديتنا وتركيزنا في المباريات المقبلة، لأن بني ياس، كان الأكثر تركيزاً، ولعب من دون ضغوط،، وأتمنى أن نعود من فترة التوقف المقبلة، بمستوى أقوى وأفضل، وأن ننجح في إنهاء الدور الأول ونحن على القمة.

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