الشارقة يستعيد قمة «المحترفين»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، محمد صادق، وإيهاب زهدي

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استعاد الشارقة قمة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه أمس خارج ملعبه على مستضيفه دبا الفجيرة، بهدفين دون رد، ضمن الجولة 12، ليصل للنقطة 26، منفرداً بالصدارة، بعد خسارة شباب الأهلي من بني ياس 1 - 2، باستاد راشد، وكان الشارقة فقد الصدارة في الجولة العاشرة، نوفمبر الماضي، بتعادل العين معه 2 - 2، حيث أصبح رصيده حينها 20 نقطة، متراجعاً للمركز الرابع، بفارق نقطتين عن المتصدر «شباب الأهلي».



سجل هدفي الشارقة في مرمى دبا خالد الظنحاني، والبديل عثمان كمارا في الدقيقتين 55 و70، وجاءت المباراة مثيرة، وسيطرت عليها الحالات التحكيمية، خاصة في الشوط الأول، الذي امتد وقته البديل 13 دقيقة، نتيجة للتوقفات الطويلة، والتي بدأت في الدقيقة 17، عندما أشهر الحكم عامر الضبيع البطاقة الحمراء لمحترف الشارقة بيانيتش لاعتدائه بدون كرة على لاعب دبا منصور محمد رغم احتساب مخالفة لصالحه، فيما منح الحكم بطاقة صفراء لمنصور محمد ثم استبدلها بالحمراء بعد عودته لتقنية الفيديو «VAR»، ثم توقف اللعب في الدقيقة 30، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة، وعاد لإلغائها بعد معاينة «VAR».



وفي تطور سريع أقالت شركة الكرة بنادي دبا الفجيرة، الفرنسي غريغوري مدرب الفريق بعد المباراة، وأفادت متابعات «البيان» بأن حسن العبدولي مدرب الوصل السابق، أبرز المرشحين لخلافته.



120 ثانية



وتراجع شباب الأهلي إلى المركز الثاني، وتجمد رصيده عند 25 نقطة، بعد خسارته من ضيفه بني ياس 1 - 2، وتحقق فوز «السماوي» في 120 ثانية، وسجل هدفيه سواريز وسهيل النوبي، في الدقيقتين 24 و26، فيما تقدم «فرسان دبي»، بهدف وليد عباس في الدقيقة 7، وبفوزه وصل بني ياس للنقطة 15.



نزيف النقاط



وواصل الوحدة نزيف النقاط، وخسر بملعبه أمام ضيفه عجمان، بهدف دون رد، سجله المدافع السلوفيني ميرال، في الدقيقة 75، وتعد الخسارة صدمة لـ «العنابي»، الذي توقف رصيده عند 23 نقطة، وتراجع رابعاً، مبتعداً خطوة جديدة عن المنافسة على القمة، بعدما كان يتشارك الصدارة مع شباب الأهلي في الجولة قبل الماضية، فيما اقتنص عجمان المركز الثالث، بوصوله إلى النقطة 23، بانتصاره السابع بالدوري.



مباراة ماراثونية



وخطف خورفكان فوزاً غالياً على ضيفه كلباء بنتيجة 2 - 1، بعد مباراة ماراثونية، استمرت لأكثر من 100 دقيقة، تقدم كلباء في «الديربي» بهدف البديل أحمد عامر في الدقيقة 73، وأضاع بينال ملابا ركلة جزاء في الشوط الثاني، وتعادل مهدي عبيد لخورفكان في الدقيقة 90، وأضاف ايلتون فيلبي هدف الفوز لـ «النسور» خورفكان في الدقيقة (100+11)، وطرد الحكم مدافع كلباء إيغور روسي في الوقت بدل الضائع، وبهذه النتيجة، رفع خورفكان رصيده إلى 14 نقطة، وتجمد كلباء عن 17 نقطة.

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