تعادل خاسر لحتا والإمارات

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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انتهت 3 مباريات في ختام مباريات الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بالتعادل، فيما تحقق الفوز في مباراة واحدة، وخسر كل من حتا والإمارات، نقطتين بملعبيهما في صراع المقدمة أمام العربي والذيد، واعتبر تعادلاً خاسراً للفريقين، إذ تعادل حتا والعربي 1 - 1، أحرز لحتا البرازيلي كوتينهو في الدقيقة 25، وللعربي فارس الجابري في الدقيقة 86، ليصل حتا إلى 27 نقطة، والعربي إلى 21 نقطة، وتعادل الإمارات والذيد بنفس النتيجة، سجل لـ «الصقور» فارياس بالدقيقة 69، وللذيد اجانغ بالدقيقة 61، ووصل الإمارات إلى 23 نقطة، والذيد إلى 19 نقطة، وأكمل الذيد اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد يوسف تول، فيما تعادل الفجيرة ومسافي 2 - 2، أحرز هدفي «الذئاب» عكاشة حمزاوي، ولمسافي بدر بلال وحمد حسن، ورفع الفجيرة رصيده إلى 13 نقطة، ومسافي إلى 20 نقطة. وفاز مصفوت على «غلف إف سي» 2 - 1، أحزر الثنائية إبراهيم خميس وميلاري صلاح الدين، وللخاسر روشا، ووصل مصفوت إلى النقطة 21.

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