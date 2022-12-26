زايد سلطان: الجزيرة حقق الأهم أمام الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد زايد سلطان مدافع الجزيرة صاحب الـ «21 عاماً» أن فريقه حقق المهم في مباراته أمام الظفرة، أول من أمس، بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي كسبها «فخر أبوظبي» 3-2 بعد أن كان متأخراً بهدف في منتصف الشوط الأول، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، ليؤزم موقف الظفرة بالهزيمة العاشرة، التي وضعته في ذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

وأضاف لاعب الجزيرة: حققنا الأهم بنيل النقاط الثلاث أمام منافس قدم مباراة جيدة، ولعب بقوة لأجل الفوز وتحسين مركزه في جدول الترتيب، لكن الحمد لله نجحنا في تحقيق الانتصار، الذي كان جيداً ومهماً بالنسبة للفريق، مشيراً إلى الفرص العديدة التي أتيحت للجزيرة في اللقاء، وقال: لم ننجح في استغلال جميع الفرص، هذا يحدث في كرة القدم، هنالك فرص لا تسجل منها، وأخرى تحرز منها، وكما ذكرت، المهم بالنسبة لنا أننا نجحنا في المهمة وخرجنا بالنقاط الثلاث.

وأكد مدافع الجزيرة الشاب أهمية الاستفادة من فترة توقف الدوري بمراجعة الأخطاء، والعمل على تقديم مستوى جيد وتعويض النقاط، التي خسرها الفريق سابقا، ذاكراً أنهم سيبذلون قصارى جهدهم في كل الأوقات لتطوير المستوى وتقديم الأفضل.

وعن المنافسة على البطولة قال زايد سلطان: نحن نتعامل مع المباراة، التي نخوضها فقط ونضع عليها تركيزنا بالكامل.

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