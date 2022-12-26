«الأبيض» يتألق في «زايد لكرة الصالات»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استهل منتخبنا الوطني الجامعي لكرة قدم الصالات، مشواره في بطولة زايد العربية الجامعية التي انطلقت منافساتها مساء أول من أمس، بالفوز على نظيره الصومالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل رباعية «الأبيض الجامعي» راشد سيف وإبراهيم محمد وعربي أحمد وعبد الله عبد المجيد، لتحصد الإمارات أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى.

وافتتحت، بجامعة الإمارات بمدينة العين، النسخة الثانية من بطولة زايد العربية الجامعية لكرة قدم الصالات التي ينظمها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، بمشاركة 14 دولة عربية، وتستمر منافساتها حتى 30 ديسمبر الجاري.

حضر حفل افتتاح البطولة معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، ونجم الكرة المصرية السابق والإعلامي أحمد شوبير، إضافة إلى رؤساء وفود الدول المشاركة وعدد من القيادات الرياضية والأكاديمية والشبابية في الوطن العربي.

جاء حفل افتتاح البطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الثانية مبسطاً وأنيقاً، إذ بدأ بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبه طابور عرض الدول المشاركة، تلاه عرض الموسيقى العسكرية، ثم عرض تراثي قدمته فرقة نسيم العين الحربية.

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