دفاع العين يقلق جماهير «الزعيم»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أثار الخطأ الكارثي الذي وقع فيه كوامي اتون مدافع نادي العين، وتسبب في هدف التعادل الذي أحرزه فابيو ليما للوصل أول من أمس بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، قلقاً وغضباً وسط جماهير الفريق العيناوي، في الوقت الذي خرج فيه المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة ليكرر تبريراته بأن الفريق يعاني خللاً في المنظومة الدفاعية من دون أن يفصح عن أي حلول من شأنها إنهاء هذه الأزمة المستمرة.

أزمة

وفي 6 مباريات بعد إصابة المدافع الكولومبي أربوليدا، وابتعاده عن الفريق تكشفت أخطاء وثغرات كبيرة في الدفاع العيناوي أفضت لاهتزاز شباك الفريق «9 مرات» بواقع هدفين أمام كل من شباب الأهلي، والشارقة وبني ياس، وهدف أمام النصر وخورفكان، وأخيراً الوصل، وهو ما يعني أن الفريق عانى أزمة دفاعية كبيرة بما يحتم عليه تدارك الموقف باستقدام مدافع قوي لا يقل عن أربوليدا، في الانتقالات الشتوية.

وفرض الوصل نتيجة التعادل 1-1 بعد تخلفه بهدف حتى الدقيقة 33 بل كان قريباً من الفوز، وكاد يسجل أهدافاً أخرى في مرمى خالد عيسى في غير مناسبة في المباراة وأبرزها تسديدة قوية لفابيو ليما اصطدمت بالعارضة وعادت إلى داخل الملعب قبل دقيقتين من نهاية المباراة، وبذلك استحق الإمبراطور النقطة التي خرج بها من ملعب حامل اللقب بعد أن قدم مردوداً متميزاً وروحاً قتالية عالية، وعبر المدرب خوان بيتزي المدير الفني للوصل، عن رضائه بالأداء والنتيجة التي خرج بها فريقه من ملعب العين.

انتقاد

وفي العين تعرض المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، لحملة انتقادات واسعة من قبل العيناوية، الذين حملوه مسؤولية تراجع الفريق على مستوى الأداء والنتائج، وطالبوا إدارة شركة الكرة بالنادي بإجراء تغييرات أو الرحيل، فيما ألمح بعضهم إلى أن المدرب لا يرغب في البقاء ولذلك يتعمد الأخطاء في التشكيلة وإدارة المباريات ويصر على إشراك لاعبين لا يقدمون الخدمة الفنية المأمولة مثل الأوكراني يارمولينكو، الذي فشل حتى الآن في تقديم نفسه بالصورة التي تناسب طموحات الفريق.

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