الاستغناء عن ديمبو ولوكاس وطارق أحمد

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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قرر النصر الاستغناء عن المهاجم الغامبي ديمبو داربوي والمدافع البرازيلي لوكاس ألفيس بسبب ضعف مستوياتهما الفنية وعدم قدرتهما على تقديم الإضافة للفريق، إضافة إلى استبعاد لاعب خط الوسط طارق أحمد عن الفريق الأول لأسباب إدارية وفنية، ومن المتوقع أن تضم قائمة المغادرين المزيد من اللاعبين الذين لم يقدموا المستويات المطلوبة في الفترة الماضية.

وبدأ النصر البحث عن بديلي ديمبو ولوكاس خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها 11 يناير المقبل، ولن تشمل التغييرات اللاعبين الأجانب فقط في صفوف العميد، إذ سيتم استقطاب بين 3 و4 لاعبين مواطنين في مختلف المراكز.

وواصل النصر عثراته بتعادله على أرضه مع البطائح بهدفين لمثلهما أول من أمس لحساب الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، ليواصل احتلال المركز 12 بـ7 نقاط في أسوأ حصاد له في تاريخه.

تصحيح

أكد عبد الله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن العميد بصدد اتخاذ العديد من الخطوات التصحيحية خلال فترة التوقف تزامناً مع فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع المدرب الكرواتي غوران توميتش لاستقطاب عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب لدعم الفريق والقيام بالتعديلات الضرورية لتحسين الأداء وتدارك نقائص الدور الأول الذي عانى فيها النصر دفاعاً وهجوماً.

وأوضح بن طوق أن العثرة الجديدة استمرار للوجه الضعيف الذي ظهر عليه الفريق منذ بداية الموسم، وهي تأكيد آخر على عدم امتلاك الفريق الإمكانات المناسبة لترجمة الفرص وعدم القدرة على الحفاظ على الأسبقية، وأضاف قائلاً: نقاط ضعف النصر باتت واضحة للجميع، الفريق يعاني من ضعف الأداء الهجومي وكذلك في خط الدفاع، لذا قررنا دخول سوق الانتقالات للقيام بالتعديلات المطلوبة، نعترف أننا في موقف سلبي ودخلنا مرحلة الخطر، كلنا نشعر بالمسؤولية لاعبين وأعضاء مجلس إدارة والمسؤولين على النادي، وهناك تكاتف من الجميع ومن الأقطاب النصراوية لإنقاذ الفريق وسنبدأ خطوات التصحيح في شهر يناير.

دعم

وصرح بن طوق أن النصر ليس في أفضل حالاته من الناحية المادية ولكنه سيحظى بالدعم المطلوب في الفترة المقبلة لبدء تنفيذ خطة التعاقدات والقيام بالخطوات المطلوبة، معتذراً لجماهير العميد على النتائج المخيبة للآمال، وقال: نطمئن جماهيرنا أن النصر سيحظى بالدعم الإداري والمادي، وسيكون أفضل بعد فترة التوقف.

وبشأن استبعاد طارق أحمد من الفريق الأول، أكد بن طوق أن القرار كان إدارياً وفنياً وتم اتخاذه في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن النصر لا يقف على لاعب وأنه يحتاج إلى التصحيح على مستويات مختلفة لكن الجانب المضيء في كل ما يحدث هو المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق بالرغم من نقص الأدوات التي يمتلكها، حيث أوجد العديد من الفرص سواء في مباراة دبا الفجيرة التي خسرها بهدف دون رد وكذلك في مباراة البطائح.

وعبر بن طوق عن استيائه من إدارة الحكم لمباراة البطائح، حيث تسبب في حرمان النصر لضربة جزاء لا غبار عليها ولم يكلف نفسه حتى التوجه لتقنية «الفار» للتثبت من صحتها وهو ما أثّر على نتيجة المباراة.

توقف

من جهة أخرى أكد غوران توميتش أن النصر سيظهر في شكل مختلف في العام الجديد، مشيراً إلى أنه يعلم تماماً الصعوبات التي يعاني منها الفريق وسيقوم بعلاجها خلال فترة التوقف سواء من خلال تصحيح الأخطاء أو القيام بالتعاقدات المطلوبة. وتعليقاً على تعادل النصر مع البطائح، أوضح توميتش أن فريقه كان يستحق الفوز نظير المستوى الذي قدمه وعدد الفرص التي أوجدها لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف بسبب العقم الهجومي الذي يشكو منه، وقال: في عالم كرة القدم عندما لا تحرز الأهداف يجب أن تعاقب.

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