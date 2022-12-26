«الأبيض» يتجمع في دبي استعداداً لـ «خليجي 25»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يدشن منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم، اليوم مرحلة الاستعداد الأخيرة للمشاركة في «خليجي 25» خلال تجمعه المحلي في دبي، والذي يستمر حتى 2 يناير المقبل، موعد التوجه إلى مدينة البصرة العراقية، ويتخلل المعسكر لعب مباراة ودية أمام نظيره اللبناني يوم 30 الجاري، باستاد آل مكتوم بنادي النصر تكون بمثابة بروفة أخيرة للاطمئنان على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، قبل المشاركة في منافسات البطولة الخليجية، التي تقام من 6 إلى 19 يناير المقبل.

قائمة نهائية

ويعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لمنتخبنا قائمة «الأبيض» النهائية صباح اليوم، ومن المقرر أن تضم 26 لاعباً، سيتم اختيارهم من بين اللاعبين الجاهزين بدنياً وفنياً وصحياً، بعد أن سبق وأعلن قائمة موسعة قبل أيام عدة تضم 35 لاعباً، تم إرسالها لاتحاد كأس الخليج العربي وفق لائحة البطولة وتسجيل اللاعبين.

ويستهل الأرجنتيني رودولفو أروابارينا تجمع المنتخب، بإلقاء محاضرة للاعبين يشرح خلالها برنامج المعسكر، ويوضح أهميته في الاستعداد الجيد والقوي قبل المشاركة في منافسات «خليجي 25» «ويوضح أروابارينا للاعبين أهمية تلك المشاركة والرغبة القوية في المنافسة على لقبها، سعياً لتحقيق البطولة للمرة الثالثة بعد أن سبق وفاز بكأسها عامي 2007 و2013، وضرورة أن يكون لدى اللاعبين عزيمة قوية وروح معنوية عالية لتحقيق أمنية جماهيرهم.

مران خفيف

يخوض لاعبو المنتخب في الفترة المسائية مراناً خفيفاً في استاد آل مكتوم في نادي النصر، نظراً لمشاركة اللاعبين في منافسات الجولة 12 لدوري أدنوك والتي انتهت أمس، وتنطلق التدريبات الجادة بداية من غدٍ، حيث سيركز الجهاز الفني على التحضيرات البدنية، والمران على خطط اللعب والأمور التكتيكية التي سيطبقها الفريق خلال منافسات البطولة، وسيتم تطبيق تلك الخطط خلال المواجهة الودية مع منتخب لبنان ودياً، حيث يطمئن الجهاز الفني خلال التجربة على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية والذهنية قبل التوجه إلى البصرة على متن طائرة خاصة.

تحديات

ويواجه «الأبيض»، العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة بداية من «خليجي 25»، ويشهد عام 2023، المشاركة في بطولة غرب آسيا، المقررة في الإمارات من 20 مارس إلى 2 أبريل، فيما تقام كأس آسيا بالدوحة 2024، يسعى خلالها المنتخب للظهور المتميز في منافساتها، لتكون تعويضاً عن عدم المشاركة في مونديال 2022.

مباريات

ويلعب منتخبنا الوطني خلال منافسات «خليجي 25» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وقطر والكويت، وتقام مباريات الدور الأول للأبيض على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة، حيث يتقابل في أولى مبارياته مع نظيره البحريني يوم 7 يناير، ويلعب أمام منتخبي الكويت وقطر يومي 10 و13 يناير، وتنال فرق البطولة التي تستمر في البطولة راحة يومي 14 و15 وتستأنف المباريات بالدور نصف النهائي يوم 16 بنظام خروج المغلوب، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 يناير بملعب البصرة الدولي.

وتضم المجموعة الأولى للبطولة منتخبات السعودية وعمان واليمن والعراق المستضيف.

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