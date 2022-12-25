خورفكان يحسم ديربي الساحل الشرقي أمام كلباء بثنائية

المصدر: خورفكان- محمد فضل، تصوير – زيشان أحمد

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خطف خورفكان فوزاً غالياً على ضيفه كلباء، بنتيجة 2/1، بعد مباراة ماراثونية استمرت لأكثر من مئة دقيقة، بكّر النمور بالهدف الأول، عن طريق اللاعب البديل أحمد عامر، في الدقيقة 73، وأضاع بينال ملابا ركلة جزاء في الشوط الثاني من اللقاء، وعدل مهدي عبيد لخورفكان من ضربة رأس في الدقيقة 90، وأضاف البرتغالي ايلتون فيلبي هدف الفوز الغالي لنسور خورفكان، في الدقيقة 100+11، وطرد حكم المباراة مدافع كلباء ايغور روسي، في الوقت بدل الضائع، ليرفع خورفكان رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، وتجمد كلباء عن 17 نقطة في المركز الثامن.

وشهد الشوط الأول شراسة في الأداء من قبل الطرفين، وسط صمود دفاعي بالنسبة لخورفكان، وجرأة أكبر من ناحية فريق كلباء، عن طريق ملابا، الذي حاول هز شباك الحارس أحمد الحوسني دون جدوى، وفي المقابل، تحرك البرتغالي ايلتون نجم هجوم نسور خورفكان في الخطوط الأمامية، من أجل ممارسة هوايته في هز الشباك، لكن الشوط الأول انتهى بنتيجة سلبية.

واحتسب الحكم حمد علي يوسف، ركلة جزاء، بعد العودة لتقنية الفيديو«الفار» لمصلحة كلباء، بعد عرقلة المدافع عادل سبيل للاعب كلباء راميريس، وهى الركلة التي تقدم لها التوغولي ملابا، لكنه فشل في التسجيل، بعد تصدى حارس خورفكان أحمد الحوسني للركلة بأعجوبة في الدقيقة 55، ويستمر التعادل السلبي بين كل فريق.

وعقب دخوله مباشرة، تمكن البديل أحمد عامر من افتتاح شريط الأهداف لكلباء، من الكرة الثابتة التي وضعها في الزاوية «90»، لترتطم بالعارضة وتعانق شباك خورفكان في الدقيقة 73.

وتمكن خورفكان من إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، عبر المحترف الجزائري مهدي عبيد، الذي حول عرضية أحمد الزيودي برأسه، كرة غالطت حارس كلباء عيسى أحمد.

وفي الوقت بدل الضائع، اأشهر حكم المباراة حمد علي عيسى، البطاقة الحمراء في وجه مدافع كلباء إيغور روسي، ليغادر أرضية الملعب في الدقيقة 90 + 10، وهو الطرد الذي استغله النسور، ليحرز البرتغالي ايلتون هدف فريقه الغالي، الذي انتهت عليه المباراة.

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