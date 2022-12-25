بني ياس يفوز على شباب الأهلي في دقيقتين ويفقده صدارة الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي- تصوير - سالم خميس

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فقد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين بعد خسارته أمام ضيفه بني ياس 1-2 على ملعب استاد راشد، وفوز الشارقة على مضيفه دبا الفجيرة 2-0، في الجولة 12 من المسابقة.

وسجل هدف شباب الأهلي، مساء اليوم، وليد عباس في الدقيقة 7، وأحرز هدفي بني ياس، سواريز في الدقيقة 24، وسهيل النوبي في الدقيقة 26، ليتراجع شباب الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ويعتلي الشارقة القمة برصيد 26 نقطة، بينما احتل بني ياس المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

بدأت المباراة سريعة ومثيرة، وتصدى حسن حمزة، حارس شباب الأهلي، لتسديدة قوية من سواريز في الدقيقة 2، لينقذ مرماه من هدف مبكر لبني ياس، ورد شباب الأهلي بقسوة في الدقيقة 7، بهدف برأسية قوية من المدافع وليد عباس، بعد ركلة ركنية لعبها كارتابيا.

ورد قائم شباب الأهلي رأسية بالخطأ من وليد عباس في الدقيقة 13، ولم تجد المتابعة من لاعبي بني ياس، وسدد خمينيز كرة مباشرة لبني ياس في الدقيقة 20، ذهبت سهلة بين يدي حسن حمزة في الدقيقة 20.

وتعادل سواريز لبني ياس بتسديدة رائعة لركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24، بعد خطأ ارتكبه وليد عباس على حدود منطقة الجزاء، وبعدها بدقيقتين فقط، تمكن سهيل النوبي من إضافة هدف ثانٍ لبني ياس من جملة هجومية ومهارة عالية في الدقيقة 26.

وصعّد شباب الأهلي من أدائه الهجومي، وانطلق يحيى الغساني وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء بين يدي فهد الظنحاني، حارس بني ياس، في الدقيقة 42، وسدد الغساني كرة قوية أخرى في الدقيقة 45، ذهبت أيضاً إلى يدي الظنحاني.

وتألق حسن حمزة في تحويل تسديدة سهيل النوبي في الدقيقة 52 إلى ركلة ركنية بعد هجمة مرتدة سريعة من بني ياس، وكاد دومبيا يسجل هدف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 85، إلا أن رأسيته مرت بجوار القائم.

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