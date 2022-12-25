دبا الفجيرة يقيل الفرنسي غريغوري

المصدر: دبا- محمد فضل

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قررت شركة كرة القدم بنادي دبا الفجيرة إقالة المدرب الفرنسي عيسى غريغوري بعد هزيمة الفريق أمام الشارقة بنتيجة 2/0 ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد عبدالله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي في تصريح لـ«البيان» خبر إقالة غريغوري عقب نهاية مباراة الشارقة، مشيراً إلى أن شركة كرة القدم برئاسة أحمد سعيد الظنحاني ستعلن عن هوية المدرب الجديد في غضون الساعات المقبلة، لافتاً إلى أن المدرب الجديد له دراية وخبرة بدوري أدنوك للمحترفين وسبق له العمل داخل الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن غريغوري تولى مهمة تدريب النواخذة خلفاً للصربي زوران بيقوفيتش الذي تمت إقالته في أكتوبر الماضي.

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