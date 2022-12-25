العربي يفسخ عقد العدوة ويضم ليما

المصدر: أم القيوين – محمد فضل

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أعلنت إدارة النادي العربي فسخ عقد المحترف المغربي عصام العدوة بالتراضي وتوجه عبد الكريم الزرعوني أمين السر العام بالنادي العربي نيابة عن مجلس الإدارة بالشكر للاعب المغربي عصام العدوة على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

وعلى ذات الصعيد أكمل النادي العربي إجراءات التعاقد مع لاعب الهجوم البرازيلي ليما ( 30 عاماً) ليتم قيده في صفوف الفريق الأول لكرة القدم وذلك بعد فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة ، وسبق للاعب البرازيلي ليما التألق مع فريق الرمس في الموسم الماضي

تجدر الإشارة الى أن العربي اقال الأسبوع الماضي مدربه المغربي بدر الدين الادريسي وتعاقد مع عبد الغني المهري خلفاً له.

وتعتبر مباراة حتا في دوري الدرجة الأولى "اليوم" الأولى للمدرب الجديد المهري على رأس عمله في الجهاز الفني للعربي القيواني .

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