الوحدة وعجمان.. حسابات الصدارة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

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مواجهة قوية تجمع فريقي الوحدة وعجمان، في الخامسة إلا ربعاً من مساء اليوم، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين.

وتستمد المباراة قوتها من واقع ترتيب الفريقين في الجدول، حيث يعتبر الوحدة من أقرب الفرق للحاق بصدارة الترتيب برصيد 23 نقطة، ويسعى للتعويض بعد أن تعثر في الجولة الماضية بالتعادل في ملعبه مع خورفكان 2-2، فيما حقق عجمان أفضل نتائجه بالدور الأول خلال مشواره في عصر الاحتراف بعد أن وصل للنقطة 20 بفضل فوزه في 6 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في 3 مباريات.



وتعتبر المباراة اختباراً صعباً لـ «العنابي» يسعى من خلاله إلى استعادة التوازن والعودة إلى الانتصارات الغائبة في آخر 4 مباريات في كل البطولات، حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق أي انتصار بعد العودة من التوقف الدولي.



ويخوض الوحدة المباراة بهدف واحد وهو الفوز لتعويض فقدان نقطتين ثمينتين على ملعبه في الجولة الماضية بعد تعادل درامي أمام خورفكان، حيث يبتعد الفريق بفارق نقطتين عن المتصدر شباب الأهلي، ويتفوق الوحدة في تاريخ مواجهاته مع عجمان بالفوز في 10 مباريات مقابل انتصار عجمان في 5 والتعادل في مثلها.



وقال الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة إن المباراة فرصة سانحة للعنابي للعودة إلى القمة من جديد، والفريق مطالب باستغلالها رغم صعوبة المهمة.



ومن جهته، استعد عجمان للمباراة بتمارين يومية وسط روح معنوية عالية بعد فوزه خارج ملعبه على الظفرة، وأكد المدير الفني للفريق غوران على جاهزية فريقه للمباراة بوجود جميع اللاعبين، مشيراً إلى قوة منافسه الوحدة وأن النتائج في الجولة الماضية لا تؤثر على وضع مباراة اليوم، وقال إن الوحدة فريق كبير ومن المنافسين الأقوياء هذا الموسم ويتطلب التعامل معه بأقصى درجات الحذر والجدية.



وأوضح غوران أن عجمان لا يركز كثيراً على مركز بعينه في الجدول ولكنه يتطلع لحصد مزيد من النقاط والتعامل مع كل مباراة بالجدية ذاتها التي ظهر بها هذا الموسم، وقال إن رغبة لاعبي الفريق كبيرة في مواصلة الانتصارات.



وأكد عبيد الزعابي، لاعب فريق عجمان، أن مباراة الوحدة ستكون صعبة من واقع المستويات الجيدة التي قدمها فريق الوحدة، مؤكداً احترامهم لجميع المنافسين وأن عجمان يلعب من أجل هدف واحد وهو النتائج الإيجابية، سواء داخل ملعبه أم خارجه، وقال إن الفوز على الظفرة في الجولة الماضية له رد فعل إيجابي على اللاعبين وأن الانتصارات التي حققها فريقه لن تجعل الغرور يتسرب للاعبين.

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