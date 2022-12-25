دبا والشارقة.. مواصلة الصحوة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، دبا - محمد فضل

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يحلّ الشارقة ضيفاً على دبا الفجيرة في الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين من مساء اليوم، ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تبدو قوية، رغم التباين في موقف الفريقين في جدول الترتيب من واقع الصحوة، التي حدثت لفريق دبا، الذي حقق أول انتصاراته في المسابقة بالجولة الماضية خارج ملعبه على مضيفه النصر بهدف دون رد، ليتقدم للمركز 13 بفارق الأهداف عن الظفرة، فيما يتطلع الشارقة لملاحقة الصدارة، بعد أن رفع رصيده للنقطة 23 بعد فوزه العريض على اتحاد كلباء 4 - 0، وشدد المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو على ضرورة التعامل بجدية مع المباراة.

ويخوض دبا (4 نقاط) المباراة بنشوة فوزه الأول في المسابقة على النصر، ولن تكون مهمة الفريق سهلة أمام الشارقة، الطامح للوصول إلى صدارة الترتيب، والذي يملك 23 نقطة، وحقق الفوز على كلباء قبل أيام. من جانبه أكد غريغوري مدرب دبا جاهزية النواخذة، لافتاً إلى أن الفوز على النصر منح اللاعبين مزيد من المعنويات.

وقال كوزمين مدرب الشارقة: إن دبا عائد من انتصار مهم أمام النصر خارج ملعبه، وهم بلا شك في وضع معنوي وفني جيد بدليل نجاحه في الحصول على نقاط مباراة صعبة أمام منافس قوي مثل النصر، ما يحتم على الشارقة التعامل مع المباراة بتوازن وجدية.

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